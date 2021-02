La colombiana Yuri Alvear se perderá los Juegos Olímpicos por lesión

Olimpismo

Bogotá. La judoca colombiana Yuri Alvear fue operada de los meniscos de la pierna derecha por lo que no estará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio de este año ya que no alcanzará a recuperarse de la cirugía.



"Mi carrera deportiva ha sido larga y productiva; pero en algunas ocasiones genera consecuencias", escribió la deportista en una publicación en sus redes sociales que acompañó con una fotografía en la que aparece con la pierna derecha vendada y sentada en un sofá.



Por su lado, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dijo en Twitter que una lesión de ligamento cruzado "obliga a Yuri Alvear a perder la opción de buscar un cupo a (los) Juegos Olímpicos".



"Fortaleza y pronta recuperación, campeona, eres un orgullo", agregó Lucena.



Pese a lo delicado de la lesión, Alvear aseguró que su principal objetivo es recuperarse y que más adelante tomará la decisión de si continúa compitiendo o no.



"Siempre digo que mi mente está en la recuperación, no es el momento de pensar en el retiro o de pensar en otras cosas; simplemente quiero recuperarme, aunque es claro también que la carrera deportiva no es larga, los de Tokio iban a ser mis cuartos Juegos Olímpicos y por ahora trato de asimilar la situación, nada más", declaró hoy la judoca al diario El País, de Cali.



Explicó que consideró no operarse pero "no hacerlo era arriesgar" su salud. "Son momentos difíciles, pero gracias a Dios lo he ido asimilando y sé que primero debe estar la salud. Yo solo hablo por lo de hoy, la idea es recuperarme de mi rodilla y después pensar en lo que viene", señaló.



Aseguró que su objetivo este año era ir a "Tokio, ganar el oro, participar en los Juegos y llegar con las mejores opciones; ahora tengo que asimilar que no voy a estar".



Alvear ha sido la judoca colombiana más exitosa. Fue medalla de bronce en los Olímpicos de Londres de 2012 y cuatro años más tarde, en Río de Janeiro, logró la presea de plata. A eso se suman los títulos mundiales en 2009, 2013 y 2014.



Personas allegadas a la deportista, de 34 años, han dicho que el tiempo de recuperación de Alvear no le permite estar lista para los Olímpicos de Tokio que comenzarán el próximo 23 de julio.



La judoca se entrenaba en Japón bajo las órdenes de Noriyuki Hayakawa, quien la guió no solo en el ciclo olímpico sino en otros eventos como Suramericanos, Panamericanos y Centroamericanos, en donde siempre estuvo en el podio.



La más reciente competencia de Alvear fue en Catar en donde la lesión se agudizó por lo que decidió regresar a Colombia en donde pasó por el quirófano, cirugía en la que le reconstruyeron los meniscos y su incapacidad es de al menos seis meses.



Alvear ha dicho en varias oportunidades que una vez deje la competencia de alto rendimiento su deseo es convertirse en entrenadora. EFE