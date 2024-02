Madden 24 llega a Xbox Game Pass a pocas horas del Super Bowl LVIII

Febrero ya está aquí y Xbox Game Pass ha calentado motores para el gran evento deportivo del año: el Super Bowl LVIII. La plataforma de juegos ha anunciado una lista de juegos que sin duda emocionará a los jugadores de todas las preferencias.

Madden NFL 24, la entrega más reciente de la popular saga de fútbol americano, llega a Game Pass justo a tiempo para el Super Bowl. Esta es una gran oportunidad para que los jugadores experimenten la emoción del deporte rey en la comodidad de su hogar.

Pero Madden NFL no es el único título que llega a Game Pass este mes. Resident Evil 3 Remake, la versión mejorada del popular videojuego de zombies, también estará disponible para los suscriptores.

Para los amantes de los juegos de simuladores, Train Sim World 4 es una excelente opción que no deben dejar pasar.

Otros juegos que se suman a la lista son:

- Anuchard

- A Little To The Left

- Bloodstained: Ritual of the Night

- PlateUp!

- Return to Grace

Con esta gran variedad de juegos, Xbox Game Pass se consolida como una de las mejores plataformas para los jugadores de todas las edades y gustos.

Con la llegada de Madden 24 a Xbox Game Pass los fanáticos del fútbol americano podrán disfrutar de la última entrega del popular juego en la previa del Super Bowl LVIII entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs en la ciudad de Las Vegas.