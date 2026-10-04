Muere Luis Enrique Berrizbeitia: creador del Maratón CAF

Luis Enrique Berrizbeitia, exvicepresidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe (CAF), fallece este 2 de octubre y deja una huella especial en Caracas: la creación del Maratón CAF.

La organización de la competencia confirma este sábado la muerte del economista y recuerda su aporte a la institución y al desarrollo de una carrera que, con los años, se convierte en una de las grandes citas deportivas de la capital.

“Durante más de dos décadas en CAF trabajó por el desarrollo de América Latina, apoyó la cultura y creyó en el poder de unir a la gente”, señala la organización en su mensaje de despedida.

Una idea que toma las calles

La historia del Maratón CAF comienza en 2009, cuando Berrizbeitia propone llevar a Caracas una competencia de 42 kilómetros. La idea surge después de conocer una carrera de 10 kilómetros que CAF organiza en Bolivia y que despierta su interés.

El proyecto supone un reto importante. La ruta atraviesa distintos municipios y requiere coordinación entre varias autoridades, en un contexto político complejo para el país. Sin embargo, Berrizbeitia consigue sacar adelante la primera edición y convierte aquella iniciativa en una tradición.

El economista, que ya cuenta con experiencia en varias maratones, no se limita a impulsar la competencia desde la organización. También participa como corredor en algunas ediciones y mantiene una relación cercana con el evento.

Un legado que permanece

Berrizbeitia dirige seis ediciones del Maratón CAF antes de su salida de la corporación en 2019. Durante su paso por la institución también impulsa un gimnasio para los empleados, como parte de su vínculo con el deporte.

Con el paso de los años, aquella idea de 2009 se transforma en una carrera que reúne a miles de personas. En su décima edición, el Maratón CAF cuenta con unos 10.000 corredores.

Para Berrizbeitia, entre todas las iniciativas que desarrolla durante su carrera profesional, esta ocupa un lugar especial. El hombre que imagina un maratón para Caracas termina dejando una competencia que sigue reuniendo a la ciudad alrededor de las calles y del deporte.

“Su huella seguirá presente en cada edición”, expresa la organización del Maratón CAF al despedir a su fundador.