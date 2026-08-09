Así avanza los trabajos en la terminal provisional en Maiquetía para los vuelos comerciales

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de restituir el tráfico aéreo en la principal puerta de entrada al país, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un balance sobre los trabajos que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La obra central está enfocada en la creación de un terminal provisional de pasajeros diseñado para reanudar los vuelos comerciales bajo estrictos estándares de seguridad.

La medida está desarrollada en el marco del plan “Venezuela Renace”. Este terminal asumirá las operaciones de las áreas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio para garantizar el servicio a los viajeros mientras continúan las labores de rehabilitación profunda de Maiquetía.

Equipamiento y capacidad operativa

Para asegurar un flujo eficiente de viajeros sin interrumpir las labores en la infraestructura principal del aeropuerto, la instalación provisoria dispondrá de:

Servicios de atención y control.

Logística automatizada.

Reapertura gradual de itinerarios.

El transporte de carga lidera la reactivación aérea

El primer paso para el restablecimiento de los servicios se ejecutó el pasado miércoles 5 de agosto cuando se registró el aterrizaje de una aeronave de la aerolínea Uniworld, proveniente de Panamá, gracias a la reanudación de vuelos de carga.

Sin embargo, mientras avanza la instalación del terminal provisional, el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, ubicado en Valencia, estado Carabobo, acogió los vuelos hacia el exterior y destinos nacionales con apoyo del Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, el Aeropuerto Nacional Aragua “Tacarigua” y el Aeropuerto Libertador, en Palo Negro, Maracay.