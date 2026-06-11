Mundial 2026: ¡Terror! Uruguay se llena de lesionados previo a su estreno en la Copa del Mundo

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La selección de Uruguay afronta las horas previas a su debut en el Mundial 2026, que arranca este jueves 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, con varias preocupaciones en materia física.

Durante el más reciente entrenamiento dirigido por Marcelo Bielsa, dos de las principales referencias defensivas del equipo, José María Giménez y Ronald Araújo, no trabajaron sobre el césped junto al resto del plantel y realizaron tareas diferenciadas, lo que incrementó las dudas sobre su disponibilidad para el estreno mundialista.

La situación genera inquietud en el cuerpo técnico, especialmente por tratarse de dos futbolistas que habitualmente integran la zaga titular de la Celeste. Aunque ambos continúan siendo evaluados por el departamento médico, su ausencia en los ensayos tácticos deja abierta la incógnita sobre cuál será la conformación de la defensa para el primer compromiso del torneo.

Uruguay enciende las alarmas a horas del arranque del Mundial 2026

Como si eso fuera poco, Uruguay ya tiene una baja confirmada para el arranque de la Copa del Mundo. Giorgian De Arrascaeta continúa recuperándose de sus problemas físicos y no estará disponible para el debut, una noticia sensible para Bielsa considerando la importancia del mediocampista en la generación de juego y en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Sin embargo, no todas son malas noticias para la selección uruguaya. Dentro del complejo panorama que atraviesa el plantel, el cuerpo técnico recibió una señal alentadora con la evolución favorable de otros jugadores, entre ellos Federico Valverde, que trabajan para llegar en condiciones al torneo. A pocos días del primer partido, la prioridad de Bielsa pasa por recuperar la mayor cantidad posible de efectivos y presentar una alineación competitiva en el comienzo de un Mundial que ya pone a prueba la profundidad de la Celeste.