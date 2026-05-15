Mundial 2026: Los precios de las entradas caen a menos de un mes del inicio

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A menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026, el valor de las entradas comenzó a desplomarse en distintas sedes de Estados Unidos y Canadá que son sedes de este evento. Lo que hace algunas semanas parecía un certamen con demanda asegurada, hoy muestra señales claras de desaceleración en la venta de boletos, especialmente en la fase de grupos.

De acuerdo con datos publicados por TicketData, el precio promedio de la entrada más económica cayó un 21,2% en el último mes. El valor pasó de 720 dólares a 567, una baja que refleja el impacto de la liberación masiva de nuevos tickets por parte de la FIFA y una demanda menor a la esperada en varios partidos, y no es para menos.

Mundial 2026 – Precios

Uno de los casos más llamativos ocurre en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde el precio de las entradas registró una caída del 29,5%. La tendencia se repite en gran parte del calendario: los precios bajaron en 87 de los 91 encuentros programados en territorio estadounidense y canadiense, respectivamente.

La FIFA decidió liberar un nuevo lote de boletos en las últimas semanas, ampliando considerablemente la oferta disponible para los aficionados. Sin embargo, el movimiento terminó provocando el efecto contrario al esperado: el mercado respondió con una reducción generalizada de los precios en varios partidos.

La situación recuerda lo sucedido durante el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que también se registraron descuentos de último momento, entradas remarcadas a la baja y sectores vacíos en varios estadios.

Finalmente, mientras la FIFA intenta mantener la expectativa de cara al inicio del torneo, el comportamiento del mercado empieza a dejar un mensaje evidente y es que la pasión por el fútbol no siempre alcanza para sostener estos tipos de precios.