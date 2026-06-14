Mundial 2026: Jesús Valenzuela hace historia como árbitro en el triunfo de Australia

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El BC Place Vancouver, de Canadá, quedará enmarcado en la historia también para Venezuela, porque en la madrugada de este domingo 14 de junio el árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, completó su debut en el Mundial 2026.

La FIFA designó al criollo como árbitro principal del partido entre Australia y Turquía. Justamente, un encuentro que dejó una de las sorpresas de la Copa del Mundo, con la victoria que firmaron los australianos 2-0 ante el favorito equipo turco.

El nacido en Acarigua, estado Portuguesa, completó una actuación realmente destacada en el compromiso, sin jugadas polémicas que empañaran su rendimiento en el inicio de su segundo mundial como colegiado, tras la edición de Catar 2022.

A su vez, pudo presenciar en primera plana varios hitos conquistados por los australianos, que escribieron nuevas páginas en su historia en Copas del Mundo.

Mundial 2026: Jesús Valenzuela el árbitro recordado en Australia

Sí, el venezolano será parte de la ficha técnica cuando se revise el partido que llevó a Nestory Irankunda a convertirse en el goleador australiano más joven en la historia mundialista con 20 años y 124 días en su haber.

No obstante, no fue lo único especial del lado del combinado de los canguros, porque también el guardameta Patrick Beach pudo llevarse un récord a la concentración.

Lo hizo al convertirse en el portero australiano con más paradas en un partido de la Copa del Mundo. La cantidad, por lo mencionado en la cuenta de Mister Chip, es que sus ocho atajadas a Turquía superaron a las seis de Mathew Ryan ante Holanda en el Mundial 2014.