Mundial 2026: Guardameta revelación confiesa su secreto con el pádel

Suscríbete a nuestros canales

Si hubo un nombre que se robó los focos en esta segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ese fue el de Eloy Room. El arquero de Curazao protagonizó una actuación que quedará grabada en los anales del torneo, firmando una exhibición monumental para contener el asedio constante del ataque ecuatoriano.

A pesar de la presión, se agigantó bajo los tres palos, acumulando un total de 15 intervenciones decisivas. Esta cifra lo coloca en lo más alto de los registros históricos del Mundial, superando cualquier marca de paradas en un solo encuentro desde que se tienen estadísticas oficiales.

Lo más sorprendente llegó tras el pitido final, cuando el guardameta desveló la metodología poco convencional que lo mantiene en un estado de forma óptimo a pesar del alto ritmo competitivo. En declaraciones exclusivas a la BBC, confesó que su preparación física combina disciplinas clásicas con una gran pasión: el pádel.

Fenómeno viral

"Hago algo todos los días: gimnasio, ejercicios en pista de atletismo y también mucho pádel. Es un gran entrenamiento para mí porque es perfecto para los reflejos y el cardio. Intento mezclar estos aspectos y me funciona genial", explicó.

La confesión de Eloy Room ha causado furor en redes sociales y entre los analistas deportivos, que ven en su declaración una nueva forma de entender la especialización del entrenamiento de porteros.

La velocidad de reacción, el juego de pies y la capacidad de anticipación que exige el pádel parecen haber trasladado beneficios directos al rendimiento del portero en el campo de fútbol.

Mientras Curazao asimila la dimensión de la hazaña de su portero, el mundo del fútbol mira con lupa la rutina de entrenamiento del "muro" caribeño.