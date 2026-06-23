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Mundial 2026: Didier Deschamps deja la selección de Francia por esta terrible razón

el conjunto galo viene de golear a Irak por la segunda fecha del Grupo I, donde Mbappé marcó un doblete 

Por

Wandor Dumont
Martes, 23 de junio de 2026 a las 05:30 pm
Mundial 2026: Didier Deschamps deja la selección de Francia por esta terrible razón
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El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, dejó la concentración de su país de forma prematura y no dirigirá los entrenamientos ni el partido frente a Noruega, por el último partido del Grupo I, el cual previsto para este viernes y que definrá al líder de la zona de cara a los dieciseisavos de final ​​​​​​.

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Según informó este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en un comunicado, el técnico francés se ha desplazado de inmediato a Francia tras conocer, en la mañana de este martes, la triste noticia del fallecimiento de su madre y para asistir a su funeral.

En consecuencia, Deschamps no participará en la preparación inmediata del partido correspondiente a la concentración del equipo galo.

Según detalló el presidente de la FFF, Philippe Diallo, quien se encuentra presente con la selección durante la preparación del Mundial en Estados Unidos, Deschamps decidió dejar al mando del grupo a su ayudante habitual, Guy Stéphan. Stéphan asumirá todas las funciones técnicas y la responsabilidad en el banquillo para el duelo ante Noruega hasta el regreso del seleccionador principal.

En la nota de prensa, la Federación Francesa de Fútbol trasladó su más sentido apoyo a Didier Deschamps y a su familia "en este momento tan doloroso", al tiempo que subrayó el respaldo institucional absoluto de toda la organización hacia el emblemático técnico en estas circunstancias personales críticas.

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