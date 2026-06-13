Mundial 2026: ¡Debuta la canarinha! Estos son los partidos para la tercera jornada

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La Copa del Mundo 2026 apenas está tomando ritmo y con el pasar de las jornadas la emoción va creciendo. Por ende, a continuación te mostraremos los desafíos a efectuarse en la tercera fecha del máximo evento de selecciones.
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En esta jornada, por primera vez habrá tres compromisos y el más resaltantes es el debut de la pentacampeona selección de Brasil, que será uno de los desafíos más interesantes en toda la fase de grupos.
Juegos para hoy en el Mundial 2026:
- Catar vs Suiza 3:00 p.m.
- Brasil vs Marruecos 6:00 p.m.
- Haití vs Escocia 9:00 p.m.
Las horas establecidas corresponden al horario venezolano.
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