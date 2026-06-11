Mundial 2026 comienza con récord de tarjetas rojas

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El Mundial 2026 comenzó de la manera más intensa y accidentada posible. El encuentro entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca no solo saldó una victoria de 2-0 a favor de los locales, sino que de inmediato estableció una estadística inédita para el partido inaugural.

Lo que prometía ser una fiesta del fútbol se transformó rápidamente en una batalla de alta tensión. Conforme avanzaron los minutos en el coloso de Santa Úrsula, la fricción física fue aumentando a niveles críticos, lo que obligó al cuerpo arbitral a intervenir de forma drástica con tres tarjetas rojas.

Un récord sin precedentes

Asimismo, esta cantidad de expulsiones convirtieron a este cortejo como el partido inaugural con la mayor cantidad de tarjeta rojas. Para que tengan una idea, desde 1994 no se registraba una expulsión en el primer juego del máximo torneo del fútbol mundial, en esa ocasión el boliviano Marco Etcheverry recibió una tarjeta roja en la derrota de su selección ante Alemania un gol por cero.

Hay que destacar que en Catar 2022 solo hubo cuatro expulsiones en 64 partidos. Sin duda alguna, las tres tarjetas rojas mostradas en el terreno de juego configuran un récord difícil de igualar en una jornada inaugural.