Las 10 ciudades de Estados Unidos con más fanáticos de fútbol

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El Mundial de Fútbol 2026, que iniciará este próximo 11 de junio, promete transformar la pasión por el fútbol en Estados Unidos. Con el torneo más grande del planeta a la vuelta de la esquina, es momento de destacar las 10 ciudades norteamericanas con más fanáticos del fútbol, donde la emoción y el entusiasmo se viven durante todo el año y que además serán sedes de partidos del la cita mundialista.

Un mundial de gran impacto en Estados Unidos

Este torneo será un impulsor del deporte rey en Estados Unidos, consolidando ciudades ya fanáticas y despertando entusiasmo en nuevas generaciones. La cobertura mediática, la infraestructura de estadios y la presencia de selecciones de talla mundial harán que estas ciudades se conviertan en epicentros de la pasión futbolera.

Para aficionados y turistas, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston y Chicago no solo representan los mercados más grandes, sino también los lugares donde el fútbol se vivirá con mayor intensidad. Y es que la llegada del Mundial 2026 transformará la experiencia deportiva, asegurando que cada partido sea una verdadera fiesta internacional.

Con base en recientes encuestas realizadas por la Major League Soccer (MLS) y Nielsen Sports, estas son las 10 ciudades norteamericanas con más fanáticos del fútbol:

1. Los Ángeles, California

Los Ángeles es la capital del fútbol en Estados Unidos, gracias a equipos como LA Galaxy y Los Angeles FC. La ciudad albergará partidos en el SoFi Stadium, un estadio moderno con capacidad para más de 70.000 espectadores. Su población diversa, con fuerte presencia latina, convierte a la ciudad en un epicentro de fanatismo futbolero y en un escenario ideal para el Mundial.

2. Nueva York, Nueva York

La Gran Manzana cuenta con New York City FC y New York Red Bulls, y será sede en el MetLife Stadium, con capacidad para 82.500 espectadores. La ciudad destaca por su comunidad multicultural y por ser un mercado clave de televisión y consumo de fútbol, lo que asegura un seguimiento masivo durante el torneo.

3. Houston, Texas

Houston, hogar de Houston Dynamo, será protagonista en el Mundial 2026 con partidos en el NRG Stadium. La ciudad combina una fuerte comunidad latina con aficionados apasionados que siguen tanto a la MLS como a las selecciones nacionales, consolidando su importancia en el mapa futbolero estadounidense.

4. Miami, Florida

El surgimiento de Inter Miami CF ha impulsado la pasión futbolera en Miami. El Hard Rock Stadium será uno de los escenarios del Mundial 2026, y su localización estratégica y población multicultural aseguran un ambiente vibrante en cada partido.

5. Kansas City, Missouri

Kansas City es hogar del Sporting Kansas City, uno de los equipos con la base de fanáticos más apasionada de la MLS. La ciudad será sede de partidos del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium, un estadio moderno y vibrante que refleja la intensidad del fandom local. La combinación de tradición futbolera y entusiasmo masivo convierte a Kansas City en un destino clave para el fútbol en Estados Unidos durante el torneo.

6. Seattle, Washington

Seattle Sounders FC lidera la asistencia en la MLS, y su fanaticada se extiende más allá de la ciudad. El Lumen Field, conocido por su ambiente electrizante, será escenario de varios partidos, mostrando cómo la región noroeste abraza el fútbol.

7. Dallas, Texas

Dallas, con FC Dallas, destaca por su crecimiento futbolero y la influencia de la cultura mexicana. La ciudad será sede en el histórico AT&T Stadium, donde el entusiasmo de los fanáticos locales y visitantes promete llenar las gradas durante el Mundial.

8. Atlanta, Georgia

Atlanta United FC ha revolucionado el fútbol en el sureste de EE. UU. El Mercedes-Benz Stadium, moderno y con capacidad para más de 70.000 espectadores, será un punto clave del Mundial 2026, reflejando la energía de una ciudad que abraza el balompié con pasión.

9. San Francisco, California

El área metropolitana de San Francisco, con influencia de comunidades latinoamericanas y europeas, sigue creciendo en fanaticada futbolera. Los partidos del Mundial se jugarán en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, garantizando un estadio lleno de aficionados emocionados.

10. Filadelfia, Pensilvania

Philadelphia Union ha consolidado un seguimiento sólido en la ciudad. El Lincoln Financial Field será sede de encuentros del Mundial, y la combinación de tradición deportiva y pasión por el fútbol hace que Filadelfia sea un mercado clave para la FIFA en 2026.