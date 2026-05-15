Cuenta regresiva para el Mundial: la FIFA toma el control de los estadios en México

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Con el reloj marcando el último segundo del miércoles 13 de mayo, expiró el permiso especial otorgado por la FIFA, y durante las primeras horas del jueves 14 de mayo, el principal recinto capitalino pasó oficialmente a manos del máximo organismo del fútbol. La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ha comenzado de forma definitiva.

"Le deseamos la mejor de las suertes a la FIFA en este evento que lleva preparando años. Sobre todo, les deseamos éxito a todas las selecciones nacionales que jugarán en nuestra cancha, en particular a nuestra selección, la de México", se lee en el comunicado oficial emitido durante el protocolo de entrega.

Una remodelación de talla mundial

Previo a ceder el control del inmueble —que apenas un día antes vibró con la semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas—, la sede experimentó una profunda modernización para cumplir con las rigurosas exigencias internacionales.

Entre las adecuaciones más destacadas se encuentra la transición a una nueva superficie de pasto sintético, la construcción de zonas de hospitality de primer nivel, y una importante mejora tecnológica que incluye la instalación de 300 bocinas, dos pantallas gigantes y mil puntos de acceso Wi-Fi para garantizar la conectividad de los aficionados.

De Estadio Banorte a "Estadio Ciudad de México"

Como dicta el estricto reglamento comercial de la Copa del Mundo, ninguna sede puede exhibir marcas de empresas que no sean socias oficiales de la FIFA. Apenas minutos después de tomar las riendas del inmueble, comenzaron los trabajos de "limpieza visual".

El primer paso se dio en la puerta sur y la zona de torniquetes, donde cuadrillas de trabajadores cubrieron con mantas el nombre comercial de "Estadio Banorte", para rebautizarlo oficialmente como Estadio Ciudad de México. En los próximos días, toda la publicidad ajena al torneo será completamente retirada u ocultada de las fachadas.

El telón se abrirá con ritmo y fútbol

Las puertas del renovado Estadio Ciudad de México volverán a abrirse hasta el gran día: el 11 de junio de 2026. El recinto tendrá el honor de albergar la fastuosa inauguración del Mundial, que contará con las presentaciones musicales de Los Ángeles Azules y Maná, seguidas del esperado partido inaugural donde la Selección Mexicana se medirá ante Sudáfrica. En total, esta sede albergará cinco encuentros de la justa mundialista.

Guadalajara y Monterrey se alistan para la fiesta

El proceso de entrega también avanza en las otras ciudades sede del país: