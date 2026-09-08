Venezolano Alessandro González llega al podio del "Champions of the Future Academy" de la CIK-FIA

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Alessandro González firmó una actuación memorable en el marco de la segunda válida del programa de karting "Champions of the Future Academy avalado por CIK-FIA que se realizó en circuito de Aspar, Valencia, España, el pasado fin de semana del 4-6 de septiembre.

González cruzó la meta en la tercera lugar de la final con lo que obtuvo su primer podio internacional en el karting, consagrándose además como el representante del continente americano con mejor rendimiento de la carrera.

Progresión ascendente hasta la elite

Durante la tanda dominical, el volante criollo ratificó un ritmo constante que le permitió escalar posiciones desde la clasificación inicial, donde marcó el decimotercer mejor tiempo. Tras completar el primer heat en el lugar 11, firmó una importante remontada en la segunda manga hasta cruzar la meta octavo.

Dichos resultados le otorgaron el octavo cajón de salida para la carrera decisiva, prueba en la que cerró en el puesto 12 tras afrontar un duro pelotón, asegurando unidades clave para el certamen.

Con esta cosecha, González dio un salto determinante en la tabla absoluta, pasando de la casilla 14 al noveno lugar del campeonato para ubicarse dentro del selecto Top 10 de la categoría OK-N Junior.

Consolidación en las pistas europeas

A mediados del mes de abril, compitió en la válida de karting de la WSK Euro Serie que se realizó en el circuito de South Garda, Italia, evento donde batalló rueda a rueda con más de 70 pilotos. En suelo transalpino, González logró acceder a la gran final entre los 36 mejores pilotos, el criollo partió desde el puesto 32 y finalizó en la casilla 19 ubicándose como el mejor latino.