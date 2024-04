¿Suerte? La FIA toma esta decisión sobre Carlos Sainz para el GP de China

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) rechazó la denuncia presentada por Aston Martin después de que Carlos Sainz (Ferrari) siguiese participando en la segunda ronda clasificatoria (Q2) del Gran Premio de China hoy tras sufrir un accidente y provocar una bandera roja, por lo que el español conservará el séptimo puesto.



Según la escudería de Aston Martin la acción del español era una violación del artículo 39.6 del reglamento, que reza: "Cualquier piloto cuyo coche se pare en la pista durante la sesión de clasificación (…) no tendrá permitido volver a participar de esa sesión".



Tras escuchar las alegaciones de ambas partes, la organización falló en contra de Aston Martin al considerar, tal y como había avanzado la prensa especializada, que la interpretación habitual de "parar" en ese contexto se refiere a vehículos que necesitan ser devueltos a remolque a la calle de garajes.



Sainz se salió en la última curva y se pegó contra la barrera, pero el piloto de Ferraro capaz de arrancar de nuevo su vehículo y llegar por sus propios medios a los pits, donde repuso el alerón delantero que había perdido al irse contra la protección de la pista, lo que le permitió continuar en la Q2 y hacer un meritorio tercer mejor tiempo en su primer y único intento, aunque en la ronda definitiva (Q3) bajó al séptimo puesto.



Esta denuncia de Aston Martin de haberse concretado le hubiese permitido a Lance Stroll subir hasta la décima plaza de la parrilla de salida.



Más temprano en la carrera sprint Fernando Alonso, de Aston Martin, recibió una sanción de diez segundos y tres puntos de la superlicencia tras un roce en pista con Sainz. El doble campeón mundial aseguró: "Estas sanciones no se entienden y yo no (las) comparto”, especialmente en el caso de los puntos del carné: “Vuelve a ser sin precedentes una sanción tan increíble”.



Ante la sanción el español señaló que este tipo de decisiones por parte de la FIA hagan que los pilotos duden en salir hacer la carrera sprint.

Este domingo a las 3:00 am hora de Venezuela se correrá le Gran Premio de China, que regresó al calendario luego de cuatro años, ya que la carrera estuvo cancelada todo ese tiempo por las restricciones por Covid-19.