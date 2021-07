La sorprendente Japón hace sudar a Estados Unidos

Motores

Japón, la sorpresa de lo que llevamos de torneo femenino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que derrotó a Francia en la primera jornada, hizo sudar a la todopoderosa Estados Unidos (86-69), a la que la anfitriona obligó a esforzarse hasta el tercer cuarto para obtener su segundo triunfo.



Con una defensa intensa que forzó once pérdidas de las estadounidenses y un gran acierto inicial en sus lanzamientos que luego se fue diluyendo, el combinado nipón hizo trabajar a las norteamericanas, sostenidas por su poderoso juego interior, liderado por A'ja Wilson con un 'doble-doble' de 20 puntos y 10 rebotes y Brittney Griner (15 y 5), y con una sobresaliente Breanna Stewart, también en dobles dígitos de 15 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias.



El conjunto japonés, que ya sorprendió a Francia ganándola por 74-70 gracias a su acierto en los lanzamientos de tres puntos -anotaron 11 de 27 triples, un acierto del 40%-, llegó a acabar por delante el primer cuarto (28-30) y aguantó hasta el tercero, con Mai Takada (15 puntos) y Saki Hayasi (12) como principales anotadoras.



Y eso que las estadounidenses empezaron arrolladoras, con un 7-0 de parcial ante un conjunto japonés frío como el aire acondicionado del Saitama Super Arena, que necesitó tiempo para pulir su ataque, pero en cuanto Rui Machida (9 puntos y 11 asistencias al final) movió al equipo nipón acortaron distancias (17-14, min. 5).



Si el duelo iba a ser una competición de acierto, Japón dispuso claramente sus credenciales. Las anfitrionas acertaron 6 triples de 10 en el primer periodo y le dieron la vuelta al electrónico con tres aciertos en el último minuto: dos de Monica Okoye, nipona de ascendencia nigeriana, y uno de Saori Miyazaki para un sorprendente 28-30 final de cuarto.



La intensa defensa a la salida de balón de las niponas ponía en dificultades a las bases americanas. Las de Dawn Staley tenían que buscar transiciones rápidas para A'ja Wilson o el dominio en las alturas de Britney Griner para cuajar un parcial 9-3 con el que desmarcarse del correoso equipo nipón (43-36, min. 16).



Pese a las diabluras de Machida y sus compañeras, el 'Team USA' dominaba al descanso (49-40), bajo la atenta mirada de sus compañeros del equipo masculino en la desierta grada de Saitama.



El paso por los vestuarios no cambió la dinámica: Estados Unidos tuvo que sufrir cada punto, con Wilson -8 puntos para la jugadora de Las Vegas Aces solo en este tercer cuarto- como llave que abría las puertas de la defensa nipona (61-52, min. 27). Con esa receta, las norteamericanas se ganaron doce puntos de ventaja que parecían un tesoro para afrontar el último cuarto (65-53).



Sylvia Fowles percutía por dentro para salvaguardar la renta del equipo de las barras y las estrellas, pero Japón seguía a unos peligrosos diez puntos (74-64, min. 35). Una canasta de Stewart, un valor seguro durante todo el partido, y dos triples seguidos de Diana Taurasi y Sue Bird, pusieron el candado al duelo, con el 82-64 a 2.55 del final.



El resultado final, de 86-69, pone a Estados Unidos prácticamente en los cuartos de final antes de enfrentarse a Francia en la última jornada, el lunes 2. La meritoria Japón también tiene los cuartos a su alcance: deberá ganar a Nigeria ese mismo lunes.



- Ficha técnica:



86 - Estados Unidos (28+21+16+21): Bird (3), Taurasi (11), Stewart (15), Wilson (20), Griner (15) -quinteto inicial-, Loyd (12), Charles, Fowles (4) y Gray (6).



69 - Japón (30+10+13+16): Machida (9), Nagaoka, Hayashi (12), Takada (15), Akaho (4) -quinteto inicial-, Mawuli (3), Miyazaki (5), Miyazawa (9), Motohashi, Okoye (11) y Todo (1).



Árbitros: Yener Yilmaz (TUR), Yevgeny (KAZ) y Viola Gyorgyi (NOR). Sin eliminadas.



Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo B del torneo femenino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en el Saitama Super Arena, sin espectadores por las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus. / EFE