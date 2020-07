Harvick gana la Brickyard 400 y lidera el campeonato

Motores

El piloto Kevin Harvick se acreditó la bandera de cuadros en la carrera Brickyard 400 de la serie NASCAR, que se llevó a cabo en el Indianápolis Motor Speedway, el domingo.



En la carrera, el piloto mexicano Daniel Suárez quedó en el lugar número 20.



Denny Hamlin no tuvo la misma táctica de Harvick y en una pista de enfriamiento, los neumáticos desgastados de Hamlin se agotaron.



Cuando restaban siete vueltas de la carrera, Hamlin salió a toda velocidad hacia la pared del primer giro, y Harvick venció a Matt Kenseth en el reinicio final para alejarse y llegar primero a la línea de meta.



"Esta es la Brickyard, yo crecí queriendo venir aquí y ganar, y ahora sumó mi tercera victoria, algo que no podría haber soñado".



Harvick logró su victoria número 53 de por vida y empata a Lee Petty en el undécimo lugar en la lista de carreras de NASCAR.



Además dio al equipo Stewart-Haas Racing una "barrida" de fin de semana después de la victoria de Chase Briscoe el sábado en la carrera de la Serie Xfinity.



Por tercera carrera consecutiva, Harvick y Hamlin estaban en una competición cerrada, hasta el sorprendente giro cuando el sol se ponía sobre el histórico óvalo de 2.5 millas, parecía que Harvick y Hamlin barrerían los dos primeros lugares por tercera carrera consecutiva.



Cada uno ha ganado cuatro veces, empatado en la mayor cantidad de la serie. Y desde que las carreras se reanudaron en Darlington a mediados de mayo, Hamlin y Harvick se han combinado para ganar siete de las 12 carreras.



Pero el choque terminó con la carrera de Hamlin de cuatro resultados entre los cinco primeros con Joe Gibbs Racing.



Los problemas climáticos de NASCAR también continuaron, con el inicio retrasado 55 minutos debido a la caída de rayos dentro de un radio de ocho millas de la pista.



En la vuelta 16, la carrera se detuvo brevemente después de un choque de seis autos cerca de la entrada a los pits.



Cinco de los involucrados no terminaron la carrera y cada uno estuvo bajo observación médica en el centro médico de la pista, pocos minutos después recibieron el alta médica.



Aunque la serie informó que una de las personas que cambia los neumáticos de Ryan Blaney, Zachary Price, fue traladado a un hospital después de quedar atrapado entre el auto de Blaney y otro.



Price parecía estar sonriendo mientras lo colocaban en una camilla antes de ser llevado en ambulancia.



Blaney y Justin Allgaier dieron tres vueltas más. Allgaier reemplazó a Jimmie Johnson en el auto número 48 después de que este último dio positivo por coronavirus el viernes.



La ausencia de Johnson puso fin a la racha activa más larga de aperturas consecutivas, con 663, quinto en general, y tal vez su búsqueda para unirse a Jeff Gordon y la ex estrella de Fórmula Uno Michael Schumacher como los únicos cinco veces ganadores en Indy.



Es la primera vez desde 1993 que el número 48 se usó en una carrera por puntos sin la conducción de Johnson.



Fue un día difícil para Kurt Busch, cuyas esperanzas de ganar en el inicio de su carrera número 700 terminaron con un error temprano en la parada en boxes.



Un avión voló sobre la pista durante las actividades previas a la carrera para celebrar el hito.



Busch rompió un empate con el miembro del Salón de la Fama, Buddy Baker para el número 16 en la lista de carreras de NASCAR y se movió a seis de empatar a Rusty Wallace para el número 15.



El mexicano Suárez consiguió 17 puntos y suma 159, que le permiten colocarse en el lugar 31 general del campeonato. / EFE.