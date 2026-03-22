MotoGP: Marco Bezzecchi baila samba en Brasil para convertirse en histórico y Aprilia es un misil

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El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP 26) dominó de principio a fin el Gran Premio de Brasil de MotoGP que se ha disputado en el circuito "Ayrton Senna" de Goiania, para lograr su segunda victoria del año y convertirse en el nuevo líder del campeonato.

Con el triunfo, el piloto de Aprilia llegó a ocho triunfos en MotoGP, a cinco con la marca italiana y se convierte en el quinto piloto de la historia de la era moderna de MotoGP en lograr cuatro triunfos seguidos (últimas dos de 2025 y primeras dos de 2026). Bezzecchi igualó en este renglón a Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Francesco Bagnaia.

Bezzecchi domina desde la largada

La cita en el nuevo circuito 'Ayrton Senna' no estuvo exenta de dramatismo incluso antes del semáforo verde. Debido a la excesiva degradación del asfalto en las curvas 11 y 12, la dirección de carrera tomó la decisión de última hora de reducir la distancia de 31 a 23 vueltas. Esta modificación sorprendió a los equipos en la parrilla, obligándolos a correr con configuraciones de combustible y neumáticos previstas para una distancia mucho mayor.

El dominio de las Aprilia y la lucha por el podio

Desde la salida, Bezzecchi mostró sus intenciones al arrebatarle el liderato al poleman Fabio Di Giannantonio. Aunque Marc Márquez intentó seguirle el ritmo tras superar a "Diggia" en los primeros compases, el ritmo de la Aprilia #72 resultó inalcanzable, llegando a gozar de una ventaja de dos segundos a mitad de carrera.

El podio lo completaron el vigente campeón de 2024, Jorge Martín, quien realizó una remontada estratégica para escoltar a su compañero de equipo, y Fabio Di Giannantonio, que logró resistir los ataques finales en un duelo de alto voltaje.

Marc Márquez se queda a las puertas

El actual campeón, Marc Márquez, tuvo que conformarse con la cuarta posición. Pese a protagonizar los momentos más tensos de la jornada en un cuerpo a cuerpo al límite con Di Giannantonio —que incluyó un contacto entre ambas motos a cinco vueltas del final—, un pequeño error en el tramo definitivo hizo que el de Cervera priorizara los puntos sobre el riesgo de una caída en esta segunda cita del mundial.

La jornada también dejó un sabor amargo para varios favoritos; Pecco Bagnaia, Joan Mir, Jack Miller y Brad Binder se despidieron de la carrera tras sufrir caídas en un trazado que no perdonó el más mínimo error.

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