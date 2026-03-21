¿Cuáles son los circuitos del Campeonato Venezolano de Automovilismo 2026?

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Con una demostración de lo que se espera en las pistas del país y el acercamiento a parte de la comunidad de Caracas, se dio el lanzamiento al Campeonato Venezolano de Automovilismo (CVA), en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes.

Varios pilotos élites que competirán en la categoría Easy Civic tomaron sus máquinas y rodaron en el perímetro caraqueño antes de iniciar un contacto con los medios de comunicación y curiosos que se acercaron al lugar.

El CVA está organizado por la Liga Venezolana de Automovilismo Profesional y la Asociación Venezolana de Pilotos de Circuitos, organizaciones que se encargan de darle el carácter deportivo que tendrán las cinco válidas de este año.

Dónde se correrá el CVA

Los trazados de Turagua y Cuidad Guayana son los que albergarán las cinco válidas; sin embargo no se descarta una tercera opción.

De acuerdo al tren directivo conformado por pilotos en su totalidad, una de los objetivos a seguir con esta iniciativa es proteger la competencia en la que trabajan todas las personas que tienen que ver con el automovilismo.

Vale acotar que esta actividad contó con la presencia de autoridades del karting nacional, el INTT, el Touring Automóvil Club de Venezuela así como oficiales deportivos y técnicos del Campeonato además de la Liga presidida por Serenelli.

De acuerdo a Mario Iemma, miembro de la directiva, la organización también está para guiar a los pilotos que salgan del karting para iniciarse en otras categorías a disposición.

El CVA servirá para dar un punto de partida a quienes deseen alargar su carrera como pilotos y probar en otros seriales; por ello, la categoría le ofrece un espacio también a la Fórmula Quik y 1600.

Manuel Revenga, presidente de la Asociación Venezolana de Pilotos de Circuito indicó que la organización que lidera buscar proteger a pilotos, autoridades, todo el personal que trabaja en este espacio y al deporte.

"Lo hacemos para que ningún ente pueda dañar este deporte que más nos gusta. Esto cuesta más que dinero y esfuerzo, y por eso queremos darle mayor seriedad", dijo Revenga.

La CVA presenta modificaciones técnicas en la CivicPro y ProAm, categoría que reunirá a los pilotos más destacados del país en una parrilla con más de una docena que ofrecen una combinación de experiencia, trayectoria internacional y nuevas generaciones en ascenso.

Se confirmó que el programa deportivo oficial incluye a la categoría Easy Civic, Fórmula Quik en sus divisiones Experto, Novato y Femenino y la Fórmula 1600, todas son categorías que continúan en expansión y consolidación dentro del automovilismo nacional, una excelente noticia para aficionados y pilotos en desarrollo.

Las carreras serán transmitidas en vivo por el canal VXS-TV en YouTube. Previo a la primera válida que se efectuará el 19 de abril en Turagua, habrá test y pruebas en el propio trazado.

El calendario oficial quedó de la siguiente manera:

1ª válida – 19 de abril – Turagua

2ª válida – 30 de mayo – Ciudad Guayana

3ª válida – 19 de julio – Sede por confirmar

4ª válida – 19 de septiembre – Ciudad Guayana

5ª válida – 15 de noviembre – Turagua