Marc Márquez: Un Marc diferente puede lograr el título

Jueves 17| 10:33 am





Marc Márquez (Honda), 8 veces campeón del mundo en tres categorías diferentes (125cc, Moto 2 y MotoGP), cumple este jueves 29 años y afronta la temporada con optimismo al asegurar que quizá no sea "el mismo Marc de antes" para añadir que "un Marc diferente puede lograr el título".



“Necesito sentir lo que sentí en las últimas carreras de 2021, empezando desde Austria, después del parón del verano. Sufría, pero estaba. Sé que ahora, hoy, en una carrera, no estoy preparado ni para luchar por la victoria ni incluso para el podio, pero un año es muy largo. Son 21 carreras, es muy largo y veremos. Pero el título es una de las cosas soñadas, importantes, y este año parto con esa mentalidad”, dijo Márquez en una entrevista con DAZN.



El piloto puso el acento en sentirse a gusto sobre la moto para volver a lo más alto.



“Una cosa es ir rápido en moto, una cosa es hacer una vuelta, hacer una carrera buena… Pero el momento álgido es cuando la moto es una parte más de tu cuerpo, es ahí donde empieza la magia. El año pasado no lo sentí en ningún momento, pero poco a poco fui cogiéndolo. Es ahí donde vas más rápido, te cansas menos y sale todo. Quizá no es el mismo Marc que antes, pero un Marc diferente creo que lo puede lograr”, explicó.





El Mundial parece más abierto que nunca.



“De entrada diría Fabio (Quartararo) y Bagnaia, pero no me olvidaría de Rins, de Mir, de las dos Suzuki, de mi compañero de equipo Pol (Espargaró), que acabó bien el año, las Aprilia con Aleix y Viñales, que tienen un gran equipo también… Hay muchos nombres, y después de cinco carreras se ve muy bien. Una temporada puede dar muchas vueltas”, observó.



Honda ha dado un gran cambio a sus motos.



“Es una moto nueva, yo creo que es el cambio más grande que ha habido en Honda desde que empecé en 2013. Y esto también es un esfuerzo para mí, porque han hecho un cambio radical, porque cuando hay sequía de resultados hay cambios radicales, y ahora no la encuentro, de momento, como una moto ‘mía’. Antes era una moto muy pequeña, y como yo soy pequeñito, me iba bien. Ahora es una moto más grande”, comentó.



Las caídas y las lesiones afectan.



“Mentalmente agota, pero por ejemplo, con los dos hombros luego hubo recompensa, porque fue un invierno duro, pero acabando con título. Y eso te da la energía para afrontar todo el sufrimiento, y llega la recompensa. Con el brazo también ha llegado recompensa. Fue un año muy duro, pero al cabo de un año volví a ganar carreras”, finalizó Marc Márquez.