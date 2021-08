Márquez recuerda que su intención es "estar más cerca de los de los primeros"

Moto GP

Jueves 26| 4:39 pm





EFE

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) recuerda que "la intención de esta segunda parte de la temporada no es ganar todas las carreras, que evidentemente no se puede, pero sí estar mucho más cerca de los primeros puestos, que es el sitio en el que queremos estar el año que viene".



Márquez explicó nuevamente su actuación en Austria, en la que no estuvo tan bien como se esperaba en mojado y, sin embargo, sí fue competitivo en seco.



"Incluso yo sabía que no sería fácil volver, pero pensaba que sobre todo en la recuperación del brazo, de las sensaciones en general, sería más rápido, pero no está siendo así y sí que esto lo hace todo un poco más imprevisible, quiero decir con ello que no sabes nunca qué va a pasar durante el fin de semana, no lo puedes planificar perfecto pero, aparte de todo esto, también es verdad que la situación que tenemos con la moto no está ayudando a sacar los mejores resultados y todo se junta", explica el piloto de Repsol.



"Yo no estoy al ciento por ciento, la moto tampoco, y esto hace que nos cueste un poco más, pero poco a poco voy estando mejor, la moto cada vez está mejor y se van dando pasitos hacia adelante; Honda está trabajando muchísimo y esto hace que en circuitos como Austria, que previsiblemente no tendría que estar allí en seco, pues durante Austria 2 me encontré muy bien y pude hacer una carrera muy buena", insiste Marc Márquez.



"Luego, me caí en mojado, sí, pero bueno, aparte de todo esto lo más importante es que cada vez saco más la cabeza por los puestos de delante y esa era mi intención", asegura.



"La intención de esta segunda parte de la temporada no es ganar todas las carreras, que evidentemente no se puede, pero sí estar mucho más cerca de los primeros puestos, que es el sitio en el que queremos estar el año que viene", insistió Márquez.



"Silverstone es uno de los circuitos difíciles del mundial, pero en 2019 se me dio bastante bien durante todo el fin de semana así que no lo sé, no sé responder a la pregunta de a qué podremos optar, pero si me guío por las sensaciones de Austria, de los dos Austria, creo que quizás no podemos optar a la victoria pero tampoco podemos descartar nada de entrada", asegura convencido Marc Márquez.



"Saldremos con un perfil bajo, optimistas en el sentido que se refiere a las condiciones físicas, y con la moto intentaremos encontrarnos bien de entrada y luego durante el fin de semana ir viendo donde estamos y a qué podemos optar y, sobre todo, estar cerca de los de delante", comenta convencido.



"Esta es la intención, lo dije y no me escondo que la segunda parte de la temporada, es lo que hicimos en Austria, en Austria 2, sacar la cabeza por delante, pues en Austria 1 pasó lo que pasó, pero hay que dar vueltas con los de delante, esa es la intención en esta segunda parte de la temporada", indica el piloto de Repsol.



En cuanto a la evolución de la moto lo dejó en manos de la fábrica, pues "Honda tiene que decidir qué quiere probar y qué no, porque no me estoy jugando el campeonato, y ellos son los que tienen que decidir cuál es la dirección que quieren tomar aunque, evidentemente, cuando pruebo las cosas, el comentario final de si vale o no es por el que se guían".



"Por ejemplo, lo que probamos en Austria 1 algo de Austria 2 de momento no se usa para verificar mejor y aquí probaremos otras cosas pero saldremos de partida con la moto con la que corrí en Austria 2, con la que corrí en Assen con mi base, que es con la que me encuentro más cómodo, pero también porque así lo han decidido", asegura el ocho veces campeón del mundo.



"Lo importante es continuar trabajando y probando pequeñas cosas, pero intentaremos hacer un fin de semana normal para no marear demasiado y ver hasta donde podremos llegar, todo se verá el viernes, cuando salgamos, si nos encontramos bien o no para saber cómo irá el resto del fin de semana", reconoció Márquez.