Jack Miller dice ser "feliz" y que al renovar se puede centrar "en pilotar"

Moto GP

Jueves 27| 1:19 pm





El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), vencedor de los dos últimos grandes premios disputados, ha señalado su felicidad por la situación que está viviendo pues dice haber tenido "un par de grandes semanas y es increíble haber podido renovar el contrato, no tener que" preocuparse "de ello en los próximos meses y" centrarse "en lo que" le "gusta".



"Aparte del año pasado, que firmé antes de empezar la temporada por la situación del coronavirus, está muy bien esta renovación por un año y a mediados de la temporada que viene volveré a buscar trabajo, por así decirlo, pero es parte del juego y no cambia nada", comenta entre sonrisas Miller para añadir que su contrato "es un año más y aunque no me gusta esto de tener que estampar mi firma continuamente, parece que lo tengo que hacer cada año".



"Me encanta Mugello, al llegar aquí te recibe un paisaje precioso y echamos de menos venir aquí el año pasado, pero aquí no he tenido el mejor palmarés y no he sido capaz de acabar algunas de las carreras que he disputado aquí, así que voy a intentar llegar al final", señala Miler.



Como buen australiano, Jack Miller se acordó de sus dos anteriores campeones, Mick Doohan y Casey Stoner al explicar que "fue el momento en el que empecé a ver las carreras de motos y empecé a competir al año siguiente".



"Me perdí gran parte de la era de Doohan, pero con Stoner veíamos a un australiano en cabeza y le seguíamos de cerca, y fue una de las cosas que me motivaron a competir en el motociclismo", reconoció.



"No he hablado con Stoner, he tratado de devolver la llamada a muchas personas, pero la verdad es que no soy muy bueno en eso. La gente que me conoce lo sabe", señala el piloto australiano.



En cuanto al récord de velocidad punta, Jack Miller reconoció que "va a ser un gran reto batir el récord de velocidad punta de Qatar y espero que a Zarco no le pase lo mismo, que se salió de pista en la curva uno. Los debutantes del año pasado no pudieron correr aquí, así que algunos llegarán por primera vez con una MotoGP aquí y será interesante ver las caras que se les quedan. Recuerdo mi primera experiencia aquí con la Honda y no era una moto muy rápida, pero llegabas diciendo "¡Uff, aquí llega la primera curva!", comenta sonriendo Jack Miller. EFE