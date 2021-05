Rossi lamenta que vaya a hacer mal tiempo el fin de semana

Moto GP

Jueves 13| 1:51 pm





El italiano Valentino Rossi, ha lamentado que vaya a hacer mal tiempo el fin de semana del Gran Premio de Francia pues "me gusta mucho Le Mans, históricamente también es un buen circuito para Yamaha, así que espero que el fin de semana sea en seco".



Rossi destacó que sería bueno que hiciese buen tiempo "para entender si el trabajo del test del lunes en Jerez puede ayudarnos a ser más fuertes también aquí, aunque el tiempo es como es y ya veremos, pero será importante ser competitivo en todas las condiciones porque el tiempo cambia cada diez minutos".



El campeón italiano destacó sobre los problemas con los neumáticos que "Michelin tiene que trabajar en el neumático delantero, dicen que funciona, pero a veces probamos algo bueno, otras veces no, depende, y creo que tenemos algunos neumáticos que están bien pero que necesitamos otras opciones".



Como al resto de pilotos también se le preguntó por el sistema "holeshot" y al respecto destacó que "las diferentes opiniones de los pilotos dependen mucho de su fábrica; si preguntas a los pilotos de Ducati están todos muy contentos porque les funciona muy bien, pero en el otro lado los pilotos de Honda están en contra de este dispositivo porque no funciona muy bien".



"Más que de la seguridad depende de cada fábrica, no sé, pero para mí es algo extraño, por una parte es nuevo y da una sensación extraña cuando pilotas, pero no creo que afecte a la seguridad", explica el campeón italiano.



Valentino Rossi lamentó la ausencia de público en la próxima carrera de Italia pues "Mugello es el lugar donde más se nota que no hay aficionados, porque el circuito es un estadio natural. Puede que Jerez y Assen sean también así, pero en Mugello, y también en Le Mans, ves a la gente cuando corres y es una pena que no vaya a haber nadie".



Sobre su futuro recordó que su continuidad "va a depender mucho de los resultados. No he hablado con Petronas, pero hemos pensado esperar a que termine la primera mitad del campeonato y si los resultados fuesen buenos veremos si podemos continuar. Este es el plan". EFE