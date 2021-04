Marc Márquez reconoce que fue "con cuidado" en la curva de su accidente

Moto GP

Viernes 30| 12:18 pm





El español Marc Márquez reconoce que las primeras veces que pasó por la curva tres, en donde se cayó la pasada temporada, fue "con cuidado" y señaló que era "uno de los puntos de este fin de semana, volver a pasar por esa curva".



"Sí que la primera vez que he pasado, lógicamente, he ido con cuidado, no voy a engañar y, bueno, he tardado dos o tres vueltas en pasar normal, pero después del FP1 he comparado y me sentía bien, me sentía cómodo, como siempre comparado con el resto de las Honda y específicamente en ese punto era el más rápido", explicó Márquez.



"Perdía en otros puntos de la pista pero en ese en concreto era el más rápido, y recuerdo que en Mugello en 2013 cuando tuve esa caída tan fuerte, no me pasó esto, allí perdía, así que se puede decir que esa ya es una prueba superada para este fin de semana", reconoció el piloto de Repsol Honda



"Teníamos planeado un poco, después de hablarlo con Alberto Puig, Emilio Alzamora y Santi Hernández, que para este fin de semana había que intentar cambiar un poquito la estrategia de Portimao para ver si de esta manera podemos llegar en mejores condiciones al domingo, y hoy por eso hemos dado pocas vueltas, guardando energía, sobre todo con el neumático nuevo", comentó el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.



"No intento sacar más de lo que siento, porque es ahí donde consumo más energía, y necesito probar lo que hay que probar, dando las vueltas justas, pero mañana ya sí que tengo que empezar a entrenar y dar vueltas para ver si el domingo me puedo sentir un poco mejor que en Portimao", admitió Márquez.



El piloto de Repsol Honda señaló que tiene algunas molestias en el brazo derecho y explicó que "está todo relacionado con la falta de horas de moto". "Tengo la fuerza y por eso en el primer libre puedo pilotar como yo quiero, aunque todo y así me costaba muchísimo, pero cuando he querido hacer una vuelta al final la he hecho", argumentó.



"Por la tarde ya he visto que sobre todo en la parte trasera, en el tríceps, que es por donde me operaron, en la parte trasera del hombro, es ahora lo que tengo un pelín más débil, y a la que noto falta de fuerza en esa zona mi posición encima de la moto ya no es la misma, empiezan a aparecer molestias en el hombro y todo ello viene relacionado", declaró Marc Márquez.



"En Portimao no lo entendí porque era la primera vez que me pasaba, aquí lo estoy intentando gestionar para no cansar tanto el brazo cuando siento esas sensaciones, para ver si mañana me puedo sentir un poquito mejor, y en vez de como en Portimao, que era de mejor a peor, a ver si podemos cambiar un poco y que vaya de peor, bueno de conservador, a mantener lo más constante posible el físico durante el fin de semana", afirmó el piloto de Repsol.



"Cuento, lógicamente, que me estoy gestionando físicamente desde el viernes para que al final el domingo pueda terminar la carrera y terminarla bien. En Portimao, por ejemplo, en las últimas vueltas iba encima de la moto pero la terminé por terminarla, y ahora se trata de acabar en mejor estado", reconoció sincero el piloto.



"Desde el inicio he visto que aquí hay muchas frenadas duras, la curva dos, la curva seis, en las que estoy sufriendo un poquito, pero cuando quiero puedo; cuando quiero hacer una vuelta puedo, puedo mantener la posición del cuerpo como quiero, pero 'entre comillas', si quiero aguantar bien tendré que bajar un poquito, pues lógicamente el cansancio va relacionado con el ritmo de carrera y si tu bajas el ritmo de carrera te cansas menos y aguantas mejor y es ahí donde tienes que ser frío y gestionar", aseveró.



"Hay que hacer lo que hice un poquito en Portimao, no calentarse al inicio y hacer nuestra carrera", recalcó el piloto de Repsol. EFE