Joan Mir dice llegar "bien" y "fuerte" después del resultado de Portimao

Moto GP

Jueves 29| 9:37 am





El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, dice llegar al circuito Ángel Nieto de Jerez, escenario del Gran Premio de España de MotoGP "bien" y que se encuentra "fuerte", pues recalcó que llega "confiado después de un buen resultado -tercero- en Portimao".



"Este fin de semana puede ser positivo, veremos, pero tengo ganas", recalcó el campeón del mundo de Suzuki.



"Jerez es uno de los circuitos en los que más se echa de menos a la gente, sobre todo los pilotos españoles y es una pena volver otro año sin público, pero estamos aquí, que es lo importante", reconoce sobre la actual situación Joan Mir.



"Espero que el año que viene esto cambie y volvamos a vivir lo que nos falta, que es la afición, esa afición que se recorre un montón de kilómetros en moto o en coche para venir a Jerez y disfrutar. Esto se ha perdido y lo echamos mucho de menos", lamenta Joan Mir.



No obstante, el campeón del mundo reconoce sobre la situación actual que "es complicado saber y gestionar este tema; es difícil opinar y yo realmente no sé el motivo por el cual en un sitio sí y en otro no", en alusión a la entrada de público en algunos eventos.



"Desde luego que echo de menos a la gente. Vi el Godó en Barcelona y se echa de menos a la gente, aunque sea poca, ya hay gente. Aunque yo también soy partidario de una cosa... Es verdad que necesitamos que venga gente, pero necesitamos que venga todo el mundo. ¿De qué nos sirve una grada medio vacía? Mejor que todos nos curemos, que todos estemos sanos y luego que vengamos todos juntos", expresa Joan Mir en voz alta.



"Eso sería lo ideal. Esperar a que todo esto haya pasado; sin riesgos, sin protocolos y sin tonterías, simplemente ya sin el virus. Siempre se pueden adelantar las cosas, pero también podemos dar dos pasos para atrás por esto. Tengo muchas ganas, pero tampoco tengo prisa", recalca al respecto Joan Mir. / EFE