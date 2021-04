Rins: "contento con la primera fila"

Moto GP

El español Alex Rins logró el segundo mejor tiempo en Portimao y dijo que está "contento con la primera fila de parrilla para mañana, si bien ha sido una clasificación un poco dura".



"Con el primer neumático no me encontraba del todo bien, no iba rápido, pero con el segundo hemos sido capaces de encontrar la tracción y adherencia, me he encontrado muy bien y esto me ha ayudado a clasificar bien", explicó.



Rins coincidió con Márquez en la calle de salida de talleres y en tono jocoso señaló: "Estábamos hablando vía 'bluetooth' por los cascos. La condición física de Marc no sé cómo está, pero hoy ha demostrado en la Q1 y la Q2 que le cuesta hacer esa vuelta solo".



"Cuando hemos salido con el segundo neumático nuevo nos estaba esperando y que os voy a contar que no sepáis. Márquez es muy bueno haciendo este tipo de estrategias y juegos mentales. Poco a poco yo también voy aprendiendo y jugando mis cartas. La verdad que hemos salido los dos en paralelo, hemos entrado juntos, nos hemos visto por la tele, ha sido divertido y ha sido todo con respeto", comentó.



Ante la posibilidad de una sanción como demandaba su compañero de equipo Joan Mir por la actitud de Marc Márquez, Alex Rins reconoció: "Lo que yo he vivido con Márquez en pista no es sancionable. Hemos salido del pit lane, él se ha puesto delante y he visto que tenía más ritmo que él, en la curva 9 le he adelantado, en el mismo punto que Mir y después, en la siguiente curva, he frenado, he abierto un poco la puerta y él se ha metido, y ya está".



"Ha sido eso. Después yo he cortado, y cuando me ha visto que no estaba enganchado ha cortado él y desde mi punto de vista, lo que ha hecho no es sancionable. Lo que ha hecho con Mir no lo sé, porque no estaba dentro", manifestó Rins.



Al referirse a los aspirantes a la victoria en Portimao, Alex Rins apuntó "a las Ducati y las Yamaha" y resaltó: "Será una carrera complicada pues estamos todos ahí, desde luego que Oliveira, si hace una buena salida y el resto conservamos, también llegará".



"Las Ducati están demostrando un buen paso por curva, pero también contará la gestión del neumático. No sé realmente cómo ha acabado Fabio Quartararo rodando en ese tiempo en el libre cuatro pero quizás, si rueda así toda la carrera se viene abajo su neumático", explicó Rins.



"No sé en qué condiciones estaba, si con el depósito lleno o a la mitad, pero a nosotros se nos viene un poco abajo el neumático, así que intentaremos controlar un poco esto", reconoció el piloto de Suzuki sobre sus posibles problemas en la carrera. EFE