Morbidelli mejor tiempo en la tercera tanda de entrenamientos libres

El italiano Franco Morbidelli fue el más rápido en la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar de MotoGP, lejos de los mejores tiempos de la categoría debido a las extremas condiciones climatológicas, que propiciaron algunos percances, el más relevante el del australiano Jack Miller, quien se lo tomó con mucha calma y decidió no volver a pista en todo el entrenamiento.



Esa fue la primera noticia de la sesión, la protagonizada por el australiano Jack Miller, que sufrió su segunda caída del fin de semana con la Ducati Desmosedici GP21 en la curva quince, al perder la adherencia del tren delantero y tras regresar a su taller y de común acuerdo con su equipo decidió no volver a salir a pista y vio tranquilamente los entrenamientos desde su taller.



Esa circunstancia fue la más relevante de una sesión en la que los pilotos tampoco se pudieron acercar a sus tiempos del primer día como consecuencias de las altas temperaturas reinantes sobre el asfalto, pero que dejó nuevamente al descubierto la tremenda igualdad existente en la categoría, en la que por momentos hasta dieciocho pilotos estaban en una diferencia inferior al segundo.



Ya en los minutos finales todos los pilotos se quisieron aplicar "a fondo" y comenzaron a buscar el límite, lo que a algunos les supuso el error de irse por los suelos, como en el caso del italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20) o el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que se fue por los suelos en la curva seis.



Por tanto, los tiempos del primer día fueron los que conformaron el orden de clasificación y que como sorpresa más relevante dejaron fuera de la segunda clasificación directa al vigente campeón del mundo, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), que fue undécimo, mientras que el resto de "favoritos" no fallaron, con Jack Miller a la cabeza, secundado por su compañero de equipo, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia.



También disputarán la segunda clasificación Fabio Quartararo, Johann Zarco, Alex Rins, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Aleix Espargaró, Valentino Rossi y Pol Espargaró. EFE