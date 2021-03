Espargaró fue el primer piloto de Moto GP en dar vueltas en Catar

Moto GP

Sábado 6| 10:41 am





Madrid. El español Pol Espargaró fue el primero de los pilotos de MotoGP en subirse en Catar a su nueva Repsol Honda RC 213 V, con la que necesita dar el máximo posible de vueltas para adaptarse cuanto antes a las especiales características de la moto, algo que pilotos de la talla del español Jorge Lorenzo no supieron hacer.



A favor de Pol Espargaró puede jugar el que las características técnicas de la Repsol Honda son muy parecidas a las de KTM RC 16 que pilotó y desarrolló durante las últimas temporadas y en esta primera sesión de entrenamientos ha acaparado la atención de todos los técnicos del equipo para colocar "todos" los componentes en su sitio, desde la posición de los semi-manillares al sillín de la moto y el tope del colín.



Como para Pol Espargaró en el Repsol Honda, también fue el primer día para el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia o el australiano Jack Miller, que pasaron de la escudería satélite Pramac en 2020 al equipo oficial de Ducati, todo un salto adelante tanto cualitativo como cuantitativo.



De estreno también estaba, oficialmente, el español Jorge Martín, aunque él sí pudo disputar el "shakedown" del viernes al ser debutante en la categoría reina y también debutó en su "casilla" de accidentes, al sufrir el primero del fin de semana en la salida de la curva tres del trazado catarí.



Estrenan equipo aunque no debutan en la categoría pilotos como el francés Johann Zarco, que pasa de la Ducati Desmosedici de la escudería Avintia a la del equipo Pramac, junto a Jorge Martín, y el italiano Danilo Petrucci, que pasa de la Ducati oficial de fábrica a la KTM RC 16 del equipo satélite Tech 3.



No tardó mucho en comenzar su adaptación a la Repsol Honda Pol Espargaró, pues pasada la primera hora de entrenamiento ya estaba líder con un registro de 1:57.566, aunque era el momento con un mayor número de pilotos en pista y los tiempos comenzaron a bajar rápida y regularmente primero con Johann Zarco, después con el portugués Miguel Oliveira, quien también estrena equipo al pasar del satélite de KTM a la escuadra oficial, junto al surafricano Brad Binder, por entonces cuarto, pero todavía con mucha jornada de entrenamiento por delante. / EFE