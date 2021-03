Valentino Rossi ya luce sus nuevos colores

Moto GP

Lunes 1| 8:24 am





El italiano Valentino Rossi, de 42 años, con sus nuevos colores del equipo Petronas Yamaha, en el que tendrá como compañero a su compatriota y amigo Franco Morbidelli, es la sorpresa más destacada de la presentación que este lunes ha realizado del equipo malasio, dirigida por Razlan Ahmad Razali, director Deportivo.



Franco Morbidelli y Valentino Rossi serán los representantes del equipo que completará su tercera temporada en el Campeonato del mundo de MotoGP y que se presentó, como todos, de manera virtual.



Morbidelli y Rossi fueron presentados por el director del equipo, Razlan Razali, y el director del equipo, el neerlandés Johan Stigefelt, y el director del equipo, el también neerlandés Wilco Zeelenberg, aunque la escudería cuenta con representación tanto en Moto2 como en Moto3, con el español Xavier Vierge y el británico Jake Dixon en la primera, y el británico John McPhee y el surafricano Darryn Binder en la segunda.



En MotoGP, la temporada 2020 fue la mejor para el equipo, con Franco Morbidelli subcampeón mundial, tras el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), mientras que 2019 fueron campeones en la clasificación general de equipos independientes y con el francés Fabio Quartararo, esta temporada en el equipo oficial de Yamaha, como el mejor debutante de la temporada.



En 2020 el equipo Petronas subió a lo más alto del podio en seis ocasiones, además de liderar la clasificación durante la mayor parte del año, antes de terminar la temporada como el mejor equipo independiente y segundo en la clasificación general con Franco Morbidelli, que en 2021 tendrá a su lado a su valedor y "maestro" en el Rancho VR46, Valentino Rossi, si bien la moto de éste será directamente con especificaciones de fábrica y la de Franco estará un paso por detrás, con las especificaciones denominadas "A-Spec Plus".



Razali, director del equipo y conductor de la presentación virtual, destacó su orgullo por "representar a Malasia y PETRONAS en el escenario mundial de MotoGP por tercera temporada".



"Estamos deseando que empiece la temporada, con ganas de dar a Franco y a Valentino la mejor oportunidad. Para Franco será una oportunidad para lograr cosas aún mejores que en 2020 y para Valentino esperamos que su nuevo equipo le dé las mejores oportunidades para aprovechar su talento y experiencia", destacó el máximo responsable del equipo.



"2020 ha sido un año increíble para nosotros, pero somos conscientes de que siempre hay áreas en las que podemos mejorar", afirmó Razali, quien aseguró que van a "presionar para apoyar a Franco y Valentino y asegurarnos que tienen todas las mejores herramientas a su disposición".



La llegada de Valentino Rossi al equipo es el hecho más destacado del mismo, y para el italiano motivo de "orgullo", pues aseguró que es "un nuevo reto" para él.



"Es un equipo muy joven, pero en los dos últimos años ya han sido realmente competitivos. Estoy contento de ver mi nueva moto para este año y me gustan mucho los colores. Tiene un aspecto impresionante", reconoció Rossi.



"Mis objetivos para 2021 son ser competitivo, luchar por ganar carreras, luchar por conseguir podios y también luchar por una buena posición en la clasificación del Campeonato del Mundo al final de la temporada", continuó el veterano piloto italiano.



"Creo que con Franco formamos una pareja de pilotos muy interesante, ya que nos conocemos muy bien y todo el equipo está muy motivado para dar el máximo y conseguir el mejor resultado posible al final del campeonato. Estamos preparados para empezar", destacó Valentino Rossi.



Su compañero de equipo, Franco Morbidelli, recordó que "este será mi tercer año con el equipo y hay muchas cosas que me gustan del equipo. Lo que es diferente respecto a los últimos años es mi compañero de equipo; espero y deseo que sea una gran temporada para Vale (Valentino Rossi) y para mí".



"Tenemos una gran relación desde hace muchos años y aprenderemos mucho el uno del otro, si bien mi objetivo personal para 2021 será obviamente mejorar; mejorar como persona y como piloto. Sé que es duro y difícil porque el año pasado fuimos bastante rápidos e hicimos grandes carreras y conseguimos grandes resultados, sin embargo, tendremos que intentar mejorar en comparación con 2020, así que ese es mi objetivo, intentar ser mejor año tras año", manifestó Morbidelli en su intervención. EFE