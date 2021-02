Miller, Bagnaia y Ducati aspiran sin dudar al título mundial 2021

Moto GP

El australiano Jack Miller y el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia, los dos nuevos pilotos del equipo oficial Ducati para el campeonato del mundo de MotoGP, no esconden sus aspiraciones de luchar por el título de una temporada que, si la pandemia del coronavirus no lo impide, comenzará el próximo 28 de marzo en Catar.



Después de agradecer los servicios prestados por sus anteriores pilotos, los italianos Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, desde Claudio Domenicali a Paolo Ciabatti pasando por Luigi Dalla'Igna, quien fue el más claro al asegurar que había que decidirse por una renovación completa apostando por jóvenes talentos como el australiano Jack Miller y el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia, todos pensaban que el equipo había dado "el paso justo" con las nuevas incorporaciones.



Y tampoco dudaron en exceso al considerar que para todos ellos el objetivo de la temporada que comenzará en breve es el más ambicioso de todos, pues se ven sobre el podio habitualmente y luchando por el título mundial al final del año.



Así, la temporada 2021, que a pesar de la pandemia provocada por la COVID-19 cuenta con 19 grandes premios confirmados, empezará oficialmente el próximo 5 de marzo en Catar con una primera jornada de test reservada para los colaboradores y los pilotos que debutan en la categoría reina, en la que participará Michele Pirro con el Ducati Test Team.



Entre el 6 y el 7 de marzo será el turno de los pilotos de MotoGP, cuando por primera vez saldrán a pista Jack Miller y Pecco Bagnaia vestidos de rojo Ducati en el circuito internacional de Losail para las dos primeras jornadas de test oficiales, a las que seguirán otros tres días de pruebas libres del 10 al 12 de marzo igualmente en Catar.



En ese mismo escenario se disputarán las dos primeras carreras del año, como es habitual de noche, del 26 al 28 de marzo y del 2 al 4 de abril.



"El inicio de una nueva temporada deportiva es siempre muy emocionante y lo afrontamos con pasión y de nuevo con la fuerza de pensar en el título mundial, que en 2020 hemos conseguido como constructores a pesar de las dificultades que nos han obligado a superar obstáculos y situaciones que no habíamos vivido antes", recordó Claudio Domenicali, Administrador Delegado de Ducati Motor Holding.



"Con muchas novedades para la temporada, cambiamos los números de los carenados de nuestras motos por los de Jack Miller y 'Pecco' Bagnaia, dos pilotos jóvenes y talentosos que nos hacen mirar esta temporada con optimismo", afirmó.



"Ellos son el ejemplo más evidente de la estrategia que quiere seguir Ducati en su departamento de carreras: una incubadora tecnológica avanzada en continua evolución con los materiales más sofisticados, los métodos de diseño más innovadores y donde hacemos crecer a los jóvenes ingenieros con el fin de tener siempre la última tecnología", añadió en la presentación del equipo.



Para Luigi "Gigi" Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, "el inicio de una nueva temporada es siempre un momento especial y este año lo será todavía más, porque tenemos un equipo completamente renovado".



"Tenemos a dos jóvenes pilotos, Jack Miller y Pecco Bagnaia, ambos con un gran talento, jóvenes, pero con mucha experiencia con nuestra moto y sinceramente creemos que tanto Jack como Pecco tienen un gran potencial con el que podremos luchar no solo por defender el título de constructores conquistado en 2020, sino también por el título de pilotos", destacó.



"Estoy convencido que junto a ellos seremos capaces de obtener grandes resultados durante la nueva temporada", afirmó Dall'Igna.



"La emoción que he sentido al ver mi Ducati Desmosedici oficial toda roja y ponerme el mono por primera vez han sido realmente increíbles", reconoció el controvertido piloto australiano Jack Miller.



"Todavía tengo que darme cuenta de que este año correré en el equipo oficial y es cierto que ha sido un largo camino desde mi Australia natal para llegar hasta aquí, pero ahora me da una sensación de satisfacción enorme, además de la motivación justa para continuar trabajando con ganas y dedicación por mis objetivos, por lo que no veo el momento de afrontar esta nueva aventura. Intentaré lograr resultados importantes esta temporada", aseveró Miller.



Su nuevo compañero de equipo ya lo fue el año pasado en la escudería Pramac, el italiano Francesco Bagnaia, por ello un viejo conocido suyo, que aseguró que para él "será una temporada muy importante porque por primera vez" vestirá "los colores de un equipo oficial".



"Estoy orgulloso de haber logrado este primer objetivo pues ser piloto oficial siempre ha sido mi sueño y este año intentaré lograr resultados todavía mejores, dar el máximo para no defraudar y estoy convencido que voy a tener todo lo que necesito para ser competitivo desde el principio", destacó el piloto transalpino. EFE