Álex Márquez: "En 2020 he aprendido que nada es imposible"

Álex Márquez (Cervera, Lleida, 24 años), debutante este año en MotoGP, aseguró que en el año 2020 que está a punto de terminar ha aprendido "que nada es imposible"



El piloto catalán ha profundizado en el análisis de su estreno junto a su hermano Marc, a quien le ha tocado vivir el Mundial desde la distancia debido a su lesión.



Cuando Álex Márquez comenzaba a preparar su estreno en la clase reina, tras proclamarse campeón del mundo de Moto2, se desencadenó la emergencia sanitaria mundial y se llegó a la primera carrera tras varias semanas de confinamiento. "Me hubiera gustado empezar en un nivel más alto, más preparado; haber hecho pretemporada", declaró Álex Márquez.



En aquel momento, su hermano Marc, quien debía defender el título sufrió una caída en la ronda inaugural del Gran Premio de España, lo que le obligó a vivir los grandes premios desde casa, mientras se recuperaba de su fractura del húmero.



"Ves las carreras por la tele y es diferente. Se hacía muy duro al principio. Luego lo asimilas, lo entiendes e intentas colaborar con el equipo desde casa. Hablaba con Álex, pero le decía "llámame tú" porque no quería estar agobiándole", aseguró Marc en una entrevista concedida a Estrella Galicia 0,0 antes de volver a pasar por quirófano este mes de diciembre.



El hermano menor, Álex, ha tenido un año poco convencional, con tiempo para soñar y cumplir algunos de esos sueños. "Mi sueño era conseguir algún podio, cuando se dieran las circunstancias, y se dieron en Le Mans. Había que aprovechar las oportunidades. El podio de Aragón en seco con la remontada que hicimos, con el ritmo que llevaba en carrera, lo disfruté mucho encima de la moto, fue el podio más especial porque sinceramente no lo esperaba".



"Hay que aprovechar las oportunidades, ir carrera a carrera, tener los pies en el suelo y marcarte unos objetivos realistas", aseguró. / EFE