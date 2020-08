Viñales marca la "pole" y Dovizioso se marcha de Ducati

Moto GP

Sábado 15| 9:14 am





El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) consiguió la "pole position" para el Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, en el que hoy se confirmó la decisión del italiano Andrea Dovizioso de marcharse de Ducati al final de la temporada.



Viñales rodó en 1:23.450 para ser el más rápido de MotoGP, por delante del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) y del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), con lo que los problemas técnicos de las Yamaha quedaron relegados a un segundo plano y en lo más alto de la jornada se situó la noticia de la decisión, unilateral, de Dovizioso de no continuar con el fabricante de Borgo Panigale a partir de la próxima temporada, después de estar durante ocho años juntos.



En los cuartos entrenamientos libres se pudo apreciar que el dominador de todas las sesiones de entrenamiento, el español Pol Espargaró (KTM RC 16) también tenía muy buen ritmo, aunque se fuese por los suelos casi al final de una tanda que todos los equipo y pilotos suelen emplear para preparar la moto para la carrera, por disputarse prácticamente a la misma hora.



Como Pol, mejor tiempo de la tanda, y en el mismo punto, la curva nueve, se fue por los suelos su hermano Aleix Espargaró, obligado a pasar por la primera clasificación con su Aprilia RS-GP, aunque en su caso pudo regresar a su taller sobre la misma, no así el de KTM, que la tuvo que dejar en el punto del incidente.



El ritmo de la primera clasificación resultó espectacular pues el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) logró el mejor tiempo de todo el fin de semana en la categoría al rodar en 1:23.865, el único piloto que lo hizo en ese segundo, más rápido incluso que el mejor de los libres, Pol Espargaró, que marcó 1:24.193, lo que hacía presagiar una segunda clasificación mucho más competida.



También bajó del minuto y 24 segundos el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20), que rodó en 1:29.973 primero y después en 1:29.915 para ponerse segundo, pero en el paso por la línea de meta Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) lo apeó de la segunda clasificación al ponerse segundo con 1:23.891.



Maverick Viñales sorprendió en la segunda clasificación con el mejor tiempo en el primer intento en pista, secundado por Fabio Quartararo, lo que devolvía a las Yamaha al primer plano de competitividad, en tanto que Pol Espargaró (KTM RC 16), que había sido el más rápido en los libres, no pasaba de la séptima posición, con Andrea Dovizioso, protagonista absoluto de la jornada por su decisión de dejar Ducati, por delante de él.



Viñales rodó en el primer intento en 1:23.694 y en el segundo arañó unas milésimas de segundo para poner el mejor cronometro en 1:23.643, por delante de Quartararo y Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que desplazó de la primera línea a Joan Mir (Suzuki GSX RR).



Pero estaban todos los pilotos en pista y tras ellos atravesó la línea de meta Andrea Dovizioso que se puso primero al rodar en 1:23.606, pero duró poco su alegría pues por detrás completó otra vuelta rápida Maverick Viñales con 1:23.450 y también Quartararo y Pol Espargaró, que sacó a Dovizioso de la primera fila, pero éste recuperó temporalmente la tercera posición.



El final resultó frenético, con varios pilotos con parciales de vuelta rápida, si bien al final el mejor fue Maverick Viñales por delante de Jack Miller y Fabio Quartararo; en la segunda línea acabaron Dovizioso, Pol Espargaró, al que condicionó mucho su rendimiento el disponer sólo de la segunda moto al caer en los cuartos libres con la primera, y Joan Mir, que por unos instantes llegó a estar en la primera línea.



Ya en la tercera acabaron Franco Morbidelli, Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Johan Zarco, con Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), Miguel Oliveira (KTM RC 16) y Valentino Rossi, en la cuarta./ EFE