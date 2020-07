El fichaje de Pol Espargaró por Honda "no sorprende" a Ezpeleta

Moto GP

Lunes 6| 12:51 pm





El español Carmelo Ezpeleta, máximo dirigente del mundial de motociclismo en MotoGP, ha declarado que no le "sorprende" el fichaje del también español Pol Espargaró por Honda, porque "conoce todos los detalles de la operación".



A la espera de que HRC anuncie la incorporación de Espargaró al garaje de la estructura Repsol y con Marc Márquez como compañero, Ezpeleta, en declaraciones a Motorsport, afirma no mostrarse "sorprendido en absoluto", pese a que este movimiento tendrá consecuencias tanto para Álex Márquez como para Cal Crutchlow.



“A mí el fichaje de Pol por Honda no me sorprende. En general, ninguna de las cosas que hacen los equipos me sorprende mucho porque estoy más informado de lo que lo está la gente”, dijo Ezpeleta.



“Es una decisión que sé porqué la toma Honda, pero en la que no me meto. Si me preguntan por mi opinión, no respondería, pero me han preguntado si me sorprende y no, no me sorprende", culminó Ezpeleta. / EFE.