La Fórmula 1 regresa: Cinco contra Kimi Antonelli ¿Quiénes son los aspirante al título?

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La Fórmula 1 vuelve este fin de semana del 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort. El trazado neerlandés ubicado entre las dunas del Mar del Norte se caracteriza por ser una pista clásica, estrecha y sumamente fluida de 4.259 kilómetros de longitud, donde la precisión del piloto y la eficiencia aerodinámica resultan vitales.

El circuito tiene 14 curvas (4 a la izquierda y 10 a la derecha) y 2 zonas de DRS habilitadas para el nuevo modo adelantamiento. Entre sus puntos más emblemáticos destacan la Curva 3 (Hugenholtzbocht) y la Curva 14 (Arie Luyendykbocht), ambas diseñadas con pronunciados peraltes de hasta 18 grados que permiten velocidades de paso notablemente altas y trazadas alternativas.

Dado que genera un desgaste de neumáticos de nivel medio-alto por las elevadas cargas laterales y presenta una extrema dificultad para adelantar en pista, lo que obliga a que cada maniobra sea quirúrgica y de Fórmula 1.

El Gran Premio de Países Bajos también marcará el quinto fin de semana con carrera sprint de los seis previstos en la temporada 2026 de Fórmula 1.

Esto significa que la actividad arrancará el viernes con una única sesión de entrenamientos antes de pasar a la clasificación sprint, que determinará el orden de salida de la carrera corta del sábado. Más tarde ese día tendrá lugar la clasificación para el Gran Premio, que se disputará el domingo.

Los cinco contra Antonelli

Para este tramo de la campaña, seis pilotos llegan con claras oportunidades de alzar el título 2026. El primero de ellos es Kimi Antonelli, quien firmó una mitad inicial formidable; llega como líder de la clasificación con 219 puntos, nueve podios y seis triunfos sobre sus hombros.

El escolta del chico de 19 años es el veterano de cientos de batallas, Lewis Hamilton. El inglés vive un segundo aire dentro del equipo Ferrari y llega a la segunda mitad de la campaña 50 puntos de la cima.

George Russell completa el podio provisional de la temporada, con 160 unidades, aunque el inglés es el que más ha sufrido los fallos eléctricos del motor Mercedes, lo cual le ha costado muchos puntos e incluso la cima de la clasificación.

En el cuarto en disputa está Charles Leclerc, que logró un triunfo en el primer tramo, lo que le permite al “Predestinato” soñar con su primer título y terminar de convertirse en el piloto que le regresó la gloria a Ferrari.

El quinto en la fila es Lando Norris, actual campeón del mundo; aunque se ha mantenido con un año discreto, el piloto de McLaren viene de ganar el GP de Hungría, última fecha antes del parón de vacaciones.

Norris, durante la primera parte del año, señaló que poco a poco han sacado potencia al motor Mercedes, lo cual le ha permitido acercarse al grupo de punta y quedarse a 81 unidades de la cima y, con trece carreras por delante, nada es imposible, pero será vital sumar en todas.

El sexto aspirante es Max Verstappen; pese a que tuvo una primera mitad de montaña rusa con su Red Bull Racing, el holandés ha demostrado que su talento está por encima de cualquier carro.

Logró sacarle rendimiento a su RB22 para sumar cuatro podios y cerrar el primer tramo a 110 puntos de la cima. Verstappen declaró en las vacaciones que Red Bull llega con unos cambios en el piso de su carro. Así que Zandvoort será una gran prueba para saber dónde se ubican con respecto al resto, en un trazado que tiene una combinación constante de elevación, curvas rápidas y lentas, lo cual obliga a que el monoplaza sea estable.

Veremos si Verstappen logra otro milagro como el año pasado, cuando remontó 100 puntos a Norris y a Oscar Piastri, obligando a que la lucha por el título llegara hasta la última carrera.

Dos disputan y dos persiguen

La historia en el campeonato de constructores es otra; el duelo por ahora es entre dos equipos, Mercedes y Ferrari, como en la década de 1950.

Las “Flechas de Plata” lideran el campeonato de constructores con 379 puntos gracias a las ocho victorias combinadas de sus dos pilotos (Antonelli y Russell).

Por su parte, Ferrari (307 puntos) ha logrado mantenerse en la pelea gracias a los triunfos de Hamilton en España y Leclerc en Silverstone. La escudería italiana agregará en Países Bajos una mejora al piso del monoplaza para aprovechar la recta del trazado, así como lo hizo en Barcelona, España.

McLaren ocupa la tercera plaza con 220 puntos, pero lejos del desempeño de las dos últimas temporadas, ya que no le han podido sacar toda la potencia del motor Mercedes y mezclarla con el buen desempeño de su chasis. Para este fin de semana, el equipo inglés tendrá un nuevo alerón trasero.

Red Bull Racing es cuarta (177 puntos) y con las alarmas encendidas, ya que atravesaron un arranque exigente adaptándose a la nueva era de monoplazas, pero la marca austríaca está obligada a buscar un milagro para retener a Max Verstappen, ya que tiene una cláusula que le permite romper contrato si no termina en el top 3 del campeonato.

El director técnico del equipo, Pierre Waché, señaló que para este tramo de la campaña traen un ajuste al piso del carro para mejorar la estabilidad en el paso de curva y evitar subviraje, señaló en una entrevista al medio español Motorsport.

Solo nos queda esperar cuál de las escuderías ajustó la tuerca correcta para dar el golpe por el título, pero lo único claro es que todo apunta a que habrá una reñida lucha como en la temporada 2010, cuando cinco pilotos llegaron a la última carrera con opciones a ser campeones y que terminó en manos de Sebastian Vettel.