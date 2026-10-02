Charles Leclerc impone el ritmo durante las prácticas del GP de Baréin en Malasia

Charles Leclerc (Ferrari) cerró este viernes la segunda sesión de entrenamientos libres en la primera posición de la tabla, consolidándose como el piloto más rápido de la jornada por delante de Isack Hadjar y Lando Norris.

Tras una primera hora matutina disputada en seco y bajo el sol en el Circuito Internacional de Sepang, la incertidumbre climática se apoderó de la FP2 con la aparición de nubes oscuras y un 90% de probabilidad de lluvia. Ante este panorama, los 22 monoplazas salieron rápidamente del pit line al encenderse el semáforo verde a las 04:00 hora de Venezuela.

Tensión inicial

Con una mayoría inicial calzada con neumáticos medios, mientras que los pilotos de McLaren, Cadillac y Pierre Gasly apostaron por los blandos, Max Verstappen marcó el ritmo temprano al registrar un tiempo de 1m 37.785s con su Red Bull, aventajando por dos décimas a George Russell.

No obstante, las complicaciones mecánicas y de confort no tardaron en aparecer: Hadjar reportó oscilaciones en su RB22, y el propio Verstappen comunicó incomodidad con su posición en el asiento.

A los 15 minutos, los Mercedes y otros contendientes cambiaron al compuesto blando. Kimi Antonelli vio su vuelta anulada por exceder los límites de la pista, mientras que Russell abortó su intento en el último sector, ubicándose cuarto y segundo en esos instantes.

La sesión también dejó momentos de tensión, como el incidente entre Gabriel Bortoleto y Lewis Hamilton. El brasileño tuvo que realizar una maniobra evasiva al encontrarse con el Ferrari en plena trazada ideal, lo que desató su enojo por radio.

Por su parte, el heptacampeón británico alegó problemas de visibilidad por el retrovisor derecho, situación que quedó bajo investigación de los comisarios al finalizar la actividad.

Leclerc impone el ritmo

Con el cielo despejándose a mitad de la sesión, Leclerc marcó un registro de 1m 37.528s para arrebatar la punta, superando a Lando Norris por 0.137s. Posteriormente, Hadjar escaló a la segunda posición, desplazando momentáneamente a Verstappen al tercer lugar.

En la recta final de la tanda, la mayoría de los equipos se concentró en tandas largas. Mientras la mayoría montó neumáticos blandos con la excepción notable de Verstappen, quien se mantuvo fiel al compuesto medio y permaneció en el garaje en los minutos finales, Bortoleto mantuvo una intensa batalla en pista con Arvid Lindblad que lo obligó a revisar el fondo plano de su Audi.

A falta de dos minutos para el final, las banderas amarillas y el Auto de Seguridad Virtual obligaron a detener la sesión luego de que el monoplaza de Bortoleto quedara aparcado al costado de la pista por una avería.

Top 10 y próximos eventos

Con la bandera a cuadros, el tiempo de Leclerc se mantuvo imbatible. Hadjar cerró segundo a menos de una décima, seguido por Norris (tercero) y Verstappen (cuarto). El top 10 lo completaron Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, Kimi Antonelli, Liam Lawson y Pierre Gasly.

La actividad continuará este sábado con la tercera sesión de entrenamientos libres a las 00:30 hora de Venezuela, previa a la sesión de clasificación que se disputará ese mismo día a las 04:00.

Quién lideró la primera práctica

Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1:37.520, superando por 0.383 segundos a George Russell (Mercedes) y por 0.783 segundos a su compañero Isack Hadjar (Red Bull). El top cinco lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) ocupó el cuarto lugar y Kimi Antonelli (Mercedes) finalizó en la quinta posición.

Recordemos que debido a que el circuito de Sepang no albergaba un Gran Premio de F1 desde 2017, la sesión sirvió como una toma de contacto crucial para muchos pilotos de la parrilla que nunca habían corrido en esta pista.