Duelo de leyendas en el GT World Challenge: ¿Quién gana entre Verstappen vs Valentino Rossi?

El automovilismo mundial vivirá un momento sin precedentes cuendo se efrenten en pista Max Verstappen y Valentino Rossi por primera vez. El tetracampeón de la Fórmula 1 aprovechó una ventana en el calendario de la máxima categoría del automovilismo para correr en la última fecha del GT World Challenge Europeo.

El neerlandés competirá en la cita de Portimao, Portugal, con su equipo: el Verstappen Racing al mando del Mercedes-AMG GT3 EVO número #003. Para esta prueba de resistencia de tres horas, correspondiente a la Endurance Cup (Campeonato de Resistencia Europeo), Verstappen compartirá el habitáculo con Chris Lulham y Ben Barnicoat.

"Estoy deseando que llegue. Serán siete semanas muy ocupadas, pero voy a disfrutarlo. Veremos qué podemos hacer en Portimão. Me encanta la pista y estar en Portugal, así que intentaremos completar un buen fin de semana", declaró el piloto de Red Bull en la rueda de prensa previa al GP de Baréin de Fórmula 1.

Además, esta participación de Verstappen marcará su debut en el GT World Challenge Europe. Por su parte, la estructura de su equipo ha tenido una progresión notable: compite en la categoría desde 2025, dio el salto a la clase Pro en 2026 y ya sabe lo que es ganar de forma absoluta en Magny-Cours, además de sumar podios en Nürburgring.

Duelo de leyendas

No se tratará de una carrera de exhibición ni de un evento promocional aislado. Valentino Rossi, ex campeón del mundo de MotoP, disputa la temporada completa a los mandos del BMW M4 GT3 EVO número 46 del equipo WRT.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo también compite dentro de la clase Pro, ambos mitos del deporte motor se medirán directamente por el triunfo no solo de su categoría sino de la clasificación general de la Gt Challenge.

La presencia de ambos, sin duda alguna, hará que el trazado de Portimao esté repleto de aficionados de los deportes a motor, recordemos que la sola participación de Verstappen en las 24 Horas de Nurgburing fue capaz de llenar el imponente circuito de 25 kilómetros, ahora con dos titanes en pista, Portugal no se dará abasto ese fin de semana.

¿Cuándo compiten?

La acción en pista comenzará el viernes 16 de octubre con la sesión de clasificación a las 17:55 (hora de Portugal). La carrera principal se llevará a cabo el sábado 17 de octubre, comenzando a las 17:00 locales (12:00 pm en Venezuela).

Un maratón de siete fines de semana

La incursión en Portimão dejará a Verstappen ante un desgaste físico y mental sin pausas: siete fines de semana seguidos de competición.

El neerlandés encadena los Grandes Premios de Azerbaiyán, Baréin (en Malasia) y Singapur, para luego saltar directamente al GT3 en Portugal. Inmediatamente después, volverá al monoplaza de F1 para encarar la recta final del año con las citas en Estados Unidos, México y Brasil.

Esta incursión refuerza la creciente faceta de Verstappen en las carreras de sportcars y resistencia, consolidando su intención de expandir sus horizontes automovilísticos sin descuidar su exitoso camino en la Fórmula 1.