Fórmula 1: Batacazo de Pierre Gasly en la pole del GP de Italia que rompe una doble sequía

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La pole position del Gran Premio de Italia dejó una gran sopresea, el francés Pierre Gasly dio el batacazo este sábado 5 de septiembre y logró su primera pole en la Fórmula 1. Recoredemos que el circuito de Monza ha sido el talismán del piloto de Alpine, que ya ganó en este trazado en 2020.

Gasly en su segunda y última salida de la Q3 de la sesión de clasificación fue el único que logró bajar su tiempo. El francés detuvo el cronómetro en 1 minuto: 21:786 segundos, con lo que desplazó a George Russell por solo 0.60 centésimas de segundo, el top tres lo cerró Oscar Piastri a 0.160 décimas de la punta.

Adios a la sequía

Con el resultado, Gasly se convierte en el primer piloto en lograr una pole con el equipo Alpine en la Fórmula 1. Asimismo, escribió su nombre como el décimo piloto francés en lograr un puesto de cuerda en la categoría reina.

Además, cortó una doble sequía para los pilotos franceses, ya que desde de hace 29 años un volante de esta nacionalidad no lograba una pole position en el circuito de Monza y en la Fórmula 1. El último en hacerlo fue Jean Alesi casualmente en el GP de Italia de 1997.

Por último, Gasly le tomó 191 sesión de clasificación lograr su primera pole y se convirtió en el conductor #109 en la historia en ser poleman de un Gran Premio de la máxima categoría del automovilismo.

La carrera está prevista para este domingo 6 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana hora de Venezuela, la última vez que un francés ganó en la F1 fue justamente Gasly, en esa ocasión el piloto manejaba para la escudería AlphaTauri justamente en el Gran Premio de Italia de la temporada 2020.

Grilla de salida del GP de Italia