Sainz se queda con el podio

Se acabaron las especulaciones: Carlos Sainz logró en Hungría su segundo podio de la temporada. El madrileño y Ferrari mantienen la tercera posición que le dio la descalificación de Vettel tras la carrera del Hungaroring después de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), haya desestimado el derecho a revisión que presentó Aston Martin al conocer la descalificación de su piloto. El alemán, que vio la bandera a cuadros en la segunda posición, terminó fuera de la lista de clasificados por incumplir el reglamento a la conclusión de la carrera y ni siquiera las nuevas pruebas que tenía el equipo para revertir la situación, les han devuelto los 18 puntos.

Tras completar las 70 vueltas de carrera, los comisarios comprobaron como el monoplaza de Vettel no aportaba el litro de gasolina mínimo de muestra que se requiere una vez concluye la prueba y ese fue el motivo que dejó fuera de escena al alemán. Pese a que desde Aston Martin expusieron “un nuevo elemento” que podía justificar la ausencia de carburante en el monoplaza, los jueces han escuchado durante la jornada de hoy las alegaciones del equipo por videoconferencia, pero ni siquiera el fallo en la bomba de gasolina del que hablaban les ha servido a los miembros de la FIA para cambiar de opinión.

También estudiaron durante la apelación si las pruebas que aportaron desde el equipo eran “relevantes y significativas”, pero el final no fue feliz para los de Aston Martin en el que pudo ser su primer podio de la temporada. La FIA entiende que sí podrían haber aportado el litro de gasolina requerido y por lo tanto, no admitieron el derecho de revisión y además, entiende que no existe la posibilidad de que se vuelva a apelar esta decisión. Por lo tanto, los resultados que se publicaron tras la corrección del domingo pasado siguen siendo válidos y Carlos Sainz conserva una tercera posición que le permite superar el número de cajones cosechados por su compañero esta temporada.