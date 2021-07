Verstappen: Estar tan cerca es bueno, esperábamos que Mercedes fuese fuerte

Fórmula 1

El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que arrancará desde la segunda plaza este sábado en la primera calificación a través de una prueba sprint de toda la historia de la categoría reina, dijo en Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del certamen, que "estar tan cerca sigue siendo muy bueno para" ellos "en una pista en la que" esperaban "que Mercedes fuera muy fuerte".



“Por supuesto que estoy decepcionado porque quería salir primero mañana, pero tenemos la carrera sprint de calificación que decidirá la parrilla principal y luego el domingo también, así que intentaremos recuperar terreno"; afirmó Verstappen, de 23 años, que lidera el Mundial con 182 puntos, 32 más que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que este sábado saldrá primero en la calificación vía prueba sprint. Prevista a 17 vueltas y cien kilómetros, la tercera parte de la carrera del domingo.



"En líneas generales, el coche se comportó bastante bien, aunque teníamos mucho subviraje y realmente no podía atacar las curvas porque no tenía el suficiente agarre en la parte delantera", explicó la joven estrella neerlandesa este viernes en Silverstone.



"Fue una sensación un poco extraña al pilotar y no creo que estuviera relacionado con la configuración o con el alerón delantero, así que tal vez se trate de los neumáticos delanteros. Pero le echaremos un vistazo, no es nada dramático", comentó 'Mad Max' tras la cronometrada que tuvo lugar en la mítica pista inglesa, donde el año pasado ganó el Gran Premio del 70 Aniversario, la segunda de las dos pruebas que albergó Silverstone con el fin de configurar el calendario del Mundial de la pandemia.



"Estar tan cerca sigue siendo muy bueno para nosotros en una pista en la que esperábamos que Mercedes fuera muy fuerte y sabemos que tenemos un buen coche de carreras, así que sigo siendo optimista para el resto del fin de semana", declaró Verstappen este viernes en Inglaterra.