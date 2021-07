Alonso: Hay que ser cautos y no descartar a Mercedes aún

Fórmula 1

Jueves 8| 11:51 am





El español Fernando Alonso (Alpine), bicampeón del mundo de Fórmula Uno (2005 y 2006, con esta escudería, entonces Renault) indicó a Efe este jueves, en Barcelona, con miras al desenlace del Mundial, que "hay que ser cautos" y "no descartar" aún a Mercedes, que no dejó de ganar los dos campeonatos durante los pasados siete años, pero ahora ha cedido el mando a Red Bull.



"No lo sé, porque van y vienen las prestaciones de los equipos", contestó a Efe el doble campeón mundial asturiano este jueves en un acto de Renault que tuvo lugar en la Ciudad Condal; en referencia a si a partir de ahora cree que Red Bull -que lidera ambos campeonatos y en el de pilotos el holandés Max Verstappen mejora en 32 puntos al séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton- sustituirá a Mercedes como clara dominadora de la Fórmula Uno.



"La pretemporada estuvo regular para Mercedes, aunque luego ganaron las primeras carreras. Pero luego Red Bull tomó ventaja. Hay que ser cautos, no obstante; no se puede descartar a Mercedes aún", indicó el ovetense, de 39 años, que, tras dos ausente, retornó éste a la categoría reina, y, tras acabar décimo el pasado domingo el Gran Premio de Austria, en Spielberg, ocupa la undécima plaza en el campeonato, con veinte puntos. / EFE