Hamilton prolonga su contrato con Mercedes hasta 2023

Fórmula 1

Sábado 3| 9:27 am





El séptuple campeón mundial inglés de Fórmula Uno Lewis Hamilton ha prolongado su contrato con la escudería Mercedes hasta 2023, es decir, otras dos temporadas más, según anunció la escudería alemana este sábado en el marco del Gran Premio de Austria.



"El equipo Mercedes-AMG Petronas de F1 está encantado de anunciar la extensión durante dos años más del contrato que le une al séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, prolongando una relación que se ha convertido en la unión más exitosa en la historia de la Fórmula Uno", indica el comunicado de Mercedes sobre la renovación de Hamilton, de 36 años, hecho público este sábado.



El inglés igualó el año pasado los siete títulos del alemán Michael Schumacher, motivo por el que la Reina Isabel de Inglaterra le otorgó el título de Sir. Seis de esas coronas -la primera la logró con McLaren, en 2008- las capturó con Mercedes, que durante los siete pasados años marcó un hito histórico, al no dejar de anotarse nunca los dos Mundiales, el de pilotos y el de constructores.



Hamilton detenta, asimismo los récords históricos de victorias (98) y de 'poles' (100) en la categoría reina, de la que seguirá siendo su principal estrella durante, al menos, las próximas dos temporadas.



"Es difícil creer que llevamos ya nueve años trabajando con este equipo increíble y me emociona continuar esta asociación dos años más", explicó el astro inglés después de hacerse pública su renovación.



"Hemos conseguido muchas cosas, pero queda más por lograr aún, dentro y fuera de la pista. Estoy orgulloso y agradecido por el apoyo de Mercedes para impulsar un equipo más diverso en un entorno más inclusivo. Gracias a la dirección por confiar en mí", declaró el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage.



"Estamos entrando en una nueva era del coche, pero tenemos asimismo un deporte que se está uniendo en cambios; y ya tengo ganas de ver cuánto más podremos conseguir juntos", explicó, acerca de su renovación Hamilton, que afronta el Gran Premio de Austria, el noveno del campeonato, en segunda posición, a 18 puntos del holandés Max Verstappen (Red Bull), que le arrebató el liderato en la quinta carrera, la de Mónaco.



El austriaco Torger Christian 'Toto' Wolff, Director Ejecutivo y jefe de equipo de Mercedes, también mostró su alegría por el nuevo acuerdo alcanzado.



"A medida que entramos en una nueva era de la F1 a partir de 2022, no puede haber mejor piloto en nuestro equipo que Lewis", señaló Toto Wolff al respecto de su capitán inglés.



"Sus logros en este deporte hablan por sí solos, y con su experiencia, velocidad y habilidad para las carreras, está en la cima de su poder", declaró el directivo austriaco.



"Estamos disfrutando de la batalla que tenemos entre manos este año y, por eso, queríamos llegar a este acuerdo cuanto antes mejor; para no distraernos de lo principal, que es la competición en pista", comentó el mandamás de Mercedes.



"Siempre he dicho que mientras Lewis tenga ese ardor para las carreras, puede continuar con nosotros hasta que él quiera", declaró Toto Wolff este sábado tras anunciar la renovación de su gran estrella. EFE