Alonso: Dos puntos que son bienvenidos, ahora a esperar que llueva

Domingo 27





El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó noveno el Gran Premio de Estiria, el octavo del Mundial, manifestó este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg que los dos puntos que sumó son "bienvenidos" y que espera "que llueva" dentro de siete días, cuando en esta pista se dispute el Gran Premio de Austria.



"La verdad es que ha sido una carrera que nos ha dado bastante trabajo desde la salida", admitió Alonso, de 39 años, que, después de dos ausente, regresó éste a la Fórmula Uno con la escudería con la que ganó sus dos títulos mundiales (2005 y 2006, cuando se denominaba Renault).



"Aguantar con el rojo (el neumático blando) hasta la vuelta 30 no fue fácil", explicó Alonso, propietario de las 32 victorias que cuenta España a lo largo de toda su historia en la Fórmula Uno.



"Al final, salimos octavos, pero habíamos sido novenos en la calificación. Y novenos acabamos, así que son dos puntos que son bienvenidos", comentó el de Oviedo, que es undécimo en el Mundial, con 19 puntos.



"Sabíamos que estábamos fuera de posición y que teníamos que intentar aguantar los puntos, porque (el monegasco) Charles (Leclerc, de Ferrari) se cayó hasta el último puesto tras el pinchazo del principio y acabó por delante nuestra (fue séptimo)", explicó Fernando este domingo en el Red Bull Ring.



"Eso demuestra que están en otra liga, así que el fin de semana que viene habrá que esperar que llueva. Porque los coches serán los mismos", manifestó Alonso, en referencia a que el circuito de Spielberg albergará dentro de siete días el próximo Gran Premio, el de Austria.



"No sé de dónde podríamos sacar algo en estos días, no sé si será tan positivo hacer dos Grandes Premios tan seguidos", opinó el español de Alpine.



"Pero está claro que para nosotros va a ser otro fin de semana difícil. Un par de puntos; o uno, creo que va a ser lo máximo a lo que podremos aspirar la semana que viene", declaró este domingo, en el circuito de Spielberg, el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno. / EFE