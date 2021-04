Alonso: "Mercedes y Red Bull son los candidatos a ganar las carreras"

Fórmula 1

El piloto español Fernando Alonso, campeón de la Fórmula Uno en 2005 y 2006 con Renault y subcampeón en 2010, 2012 y 2013, dijo que el 2021 será un año de "transición" para él porque "Mercedes y Red Bull son los candidatos a ganar las carreras" y los que pelearán por el campeonato.



"La Fórmula Uno ha cambiado poco en relación a hace dos años. Las fuerzas dominantes son las mismas que hay ahora mismo. Para mí, el gran atractivo es la nueva reglamentación, que estaba prevista para este 2021, pero que se ha pospuesto para el 2022. Me he quedado este año con una temporada de transición, que estoy viviendo ya desde dentro del equipo", dijo Alonso una rueda de prensa virtual con medios argentinos.



El asturiano reveló que en Alpine no tienen "un objetivo marcado" para esta temporada.



"Queremos estar lo más arriba que sea posible en cada carrera. Muchos tenemos un ojo puesto en 2022. Sabemos que este año es una continuación del 2020. Luchar por el campeonato y por ganar carreras es algo que prácticamente está reservado para Mercedes y Red Bull. Eso ya lo vimos en 2020. Así que tenemos que mirar un poco más a largo plazo y trabajar pensando en eso", explicó.



"Esto es una continuación del 2020. Los coches han cambiado, pero no mucho. Mercedes y Red Bull son los candidatos a ganar las carreras y como consecuencia de ello serán los que peleen por el campeonato. Ojalá veamos una lucha cerrada por el título. Quitando esa lucha por los podios, hay un campeonato realmente interesante. Desde el quinto puesto hasta el quince o el dieciocho están separados por dos o tres décimas", añadió.



Además, consideró que "adaptarse al protocolo causado por el coronavirus no ha sido difícil"



"Ya vi cómo era la cosa cuando el año pasado estuve en un par de carreras con el equipo. Ya vi cómo era estar en el circuito sin público. Está claro que echas de menos a la gente en las gradas y también añoras a los fans. Pero al mismo tiempo se ha reducido nuestra carga de trabajo en los circuitos", remarcó.



Alonso señaló que ahora hay menos actos promocionales o relacionados con los anunciantes y que eso deja más "tranquilos" a los pilotos porque tienen "mas tiempo libre".



También contó que vivió "con emoción" su regreso a la Fórmula Uno y que sintió "mucha adrenalina" en las primeras vueltas.



El bicampeón mundial tuvo que abandonar esta semana el Gran Premio de Baréin por un problema en los frenos traseros que estuvo causado por un papel de envoltorio de un sándwich que cayó dentro del conducto de freno.



Alonso, en su regreso a la Fórmula Uno después de dos temporadas de ausencia, logró la novena plaza en la clasificación y llegó a ocupar la séptima durante la carrera.



Tuvo que abandonar en la vuelta 33, cuando iba en el puesto decimoquinto. EFE