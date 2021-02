Alonso: "Nuestro trabajo debe ser al menos estar luchando por el top 10"

Fórmula 1

Miércoles 17| 12:47 pm





El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de Fórmula Uno y que en 2021 regresa al certamen con el equipo Alpine, ha declarado en la revista oficial del campeonato que el "trabajo debe estar enfocado a estar al menos luchando por el top 10".



Alonso, que se recupera de un reciente accidente de bicicleta que le obligó a pasar por el quirófano por una fractura en el maxilar superior, dijo sobre la inminente temporada: "Tal vez después de los test de invierno puedas imaginar o soñar con la primera carrera y dónde puedes estar. Ahora mismo, no he pensado en eso".



"Siendo realistas, tenemos que tener los pies en el suelo", añadió, "sabiendo que aunque haya algunos cambios para este año, éstos no son dramáticos, por lo que el rendimiento no será muy diferente en comparación con el año pasado".



"Creo que Mercedes estará delante de todos. Luego estará Red Bull y habrá una lucha cerrada entre algunos equipos. Alpine estará dentro de ese grupo de equipos y será interesante ver quién se adapta mejor a la nueva normativa. Creo que estará muy reñido, así que podríamos estar luchando por el sexto o el séptimo puesto de la parrilla o podría ser el 15º muy fácilmente. Nuestro trabajo es para estar al menos luchando por el top 10", afirma. EFE