Sebastian Vettel y Ferrari, un sueño que se convirtió en pesadilla

Una era llegó a su fin. Tras cinco años de relación, Sebastian Vettel corrió su última carrera como

piloto de Ferrari y las sensaciones generales no le favorecen.

Llegó a la Scuderia como si del salvador se tratase, avalado por un tetracampeonato que lo hizo

leyenda con Red Bull Racing. Era el fichaje con el que todo seguidor del Cavallino Rampante

soñaba, tanto por lo hecho con mérito propio, como por las similitudes que en aquel entonces se

encontraban entre él y el legendario Michael Schumacher.

Lamentablemente para él, le tocó padecer que su etapa en Ferrari coincidiera con la era Mercedes

con Lewis Hamilton encabezando el proyecto. Un piloto con garra, ambicioso, insaciable, armado

con un poderoso monoplaza; solo puede significar una cosa: dominio mundial, literalmente.

Sin embargo, más allá de tener que competir con Hamilton y su arsenal de flechas plateadas,

Vettel quedó muy a deber con los tifosi. Falto de carácter, de pasión, de hambre; no fue capaz de

lucir el color rojo.

Opacado por el último gran campeón que tuvo Ferrari (2007). Kimi Raikkonen regresó a Maranello

en 2014 con un rol secundario y allí permaneció hasta la temporada 2018. Sin embargo, a pesar de

que su rol era secundario y todo el mundo sabía que el primer piloto era Vettel, la mayoría de las

veces las sensaciones eran otras. La razón es que Kimi tiene tanta garra y es demasiado piloto para

ser el número dos de alguien que no asume su rol.

Sebastian Vettel, no solo se vio opacado por Raikkonen –que ciertamente tenía a su favor el título

de 2007–, sino que no fue capaz de llenar el asiento que dejó Fernando Alonso. No conforme con

eso, la llegada de un jovencísimo Charles Leclerc terminó de condenarlo.

El joven monegasco llegó desde Sauber, en un cambio por Raikkonen, convirtiéndose en el

segundo piloto más joven de Ferrari. Pese a que Vettel seguía siendo el primer piloto, todo eso se quedaba en el papel, pues en la pista Leclerc decía otra cosa. Considerablemente más rápido y hábil que el ya veterano alemán, con un desparpajo y un desplazamiento brutal.

Poco a poco entre el talento y la personalidad que derrochaba Leclerc y los errores (a veces de

novato) y la falta de actitud y ganas de Vettel, se fue confirmando lo que todo el mundo sabía pero

que solo algunos se atrevían a decir: Ferrari tenía un nuevo Número Uno. El piloto teutón no pudo

con la presión de Charles y eso provocó diferencias internas en la escudería.

Ya terminada la temporada, Charles Leclerc es el presente y el futuro de Ferrari –quizás hasta que

llegue la hora de Mick, el legítimo heredero– y su escudero es alguien que promete no

conformarse con ser el número dos, el español Carlos Sainz. Mientras tanto, Vettel se despidió con

más penas que glorias y se prepara para enfundarse el overol de Aston Martin.