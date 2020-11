La Fórmula 1 se llevó un gran susto en Baréin

SAKHIR. Era como una escena de una película de acción, excepto totalmente sin guión y genuinamente potencialmente mortal, que involucraba un escape impresionante que Harry Houdini hubiera tenido dificultades para igualar.

El piloto de Fórmula Uno Romain Grosjean quedó atrapado en un automóvil en llamas después de que se partiera por la mitad y explotara en una bola de fuego, luego de un accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Bahrain el domingo.

Mientras las llamas azotaban el cielo nocturno del desierto, Grosjean estuvo dentro de un horno furioso durante unos 10-15 segundos.

De alguna manera, el francés de pensamiento rápido no cedió al pánico.

De alguna manera, estaba lo suficientemente lúcido como para encontrar una salida.

Saltando a través de las llamas como un héroe de acción, luego se agarró a la barrera de metal fundido frente a él y la atravesó hacia la pista.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem