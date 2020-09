Hamilton: "Soy optimista; será difícil, pero eso lo hará más interesante"

Fórmula 1

El inglés Lewis Hamilton, líder del Mundial de Fórmula Uno que sale primer en el debutante Gran Premio de la Toscana, el noveno del certamen, después de haber elevado a 95 su propio récord histórico de 'poles' en la categoría reina, dijo en Mugello (Italia) que es "optimista", aunque "será difícil" lograr la victoria.



"Estoy realmente contento de estar ahí arriba. Ha sido un fin de semana complicado, para ser sincero. Es un circuito estupendo, realmente exigente. Pasas las curvas 6, 7, 8 y 9 a entre 275 y 285 kilómetros a la hora y las 'fuerzas G' con las que pasamos por ahí son realmente demenciales", opinó Hamilton, que lidera el Mundial con 164 puntos, 47 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas, segundo en el certamen y que saldrá a su lado desde la primera fila.



"Valtteri (Bottas) ha sido más rápido que yo a lo largo de todo el fin de semana, así que he trabajado duro en un segundo plano para intentar mejorar mis líneas y mi 'set up'. Y finalmente, saqué la vuelta que quería en la Q3 (tercera ronda de la calificación)", explicó el séxtuple campeón mundial británico, que si gana este domingo firmará su victoria número 90 en Fórmula Uno, situándose a sólo una del récord histórico que detenta el alemán Michael Schumacher. Cuya plusmarca absoluta de siete títulos también quiere igualar este mismo año.



"Valtteri ha efectuado un gran trabajo y me ha apretado de forma realmente dura, así que estoy contento de haber podido coger el ritmo en el momento que arrancó la calificación", comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage.



"Soy optimista con miras a mañana. Será difícil en una pista de alta velocidad como ésta; pero eso también hará que todo sea mucho más interesante", declaró Hamilton este sábado después de firmar su 'pole' número 95 en Mugello. EFE