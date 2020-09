Carlos Sainz: "Estoy contento, porque no esperábamos estar aquí"

Fórmula 1

Sábado 12| 11:28 am





El español Carlos Sainz (McLaren), que saldrá noveno en el Gran Premio de la Toscana, el noveno del Mundial de Fórmula Uno y que debuta en el campeonato, manifestó en el circuito italiano de Mugello que está "contento, porque no" esperaban haber pasado a la Q3, la tercera ronda de la calificación.



Sainz no cree que sin el accidente del francés Esteban Ocon (Renault, que saldrá décimo), que obligó a abortar el último intento, hubiese podido avanzar puestos en la Q3. "Tampoco hubiésemos ganado mucho, porque todo ha estado muy al límite", indicó el talentoso piloto madrileño, que el pasado domingo logró su mejor clasificación desde que corre en F1 al acabar segundo el Gran Premio de Italia, en Monza.



"Hemos probado algo nuevo en el 'set up' para la 'cuali', porque veíamos que estábamos tan atrás que valía la pena probar algo nuevo para intentar pasar a la Q3. Y ha funcionado", explicó Sainz este sábado tras acabar noveno en Mugello.



"Pero creo que en la Q3 tampoco hubiese ganado mucho, aunque me hubiese gustado sentir el coche al límite en la Q3 y ver si hubiera podido hacer un '16.3' un '16.4' (girar en un minuto, dieciséis segundos y tres décimas; o una más)", explicó el español de McLaren al canal de televisión 'Movistar F1'.



"Pero por lo demás, estamos contento porque no esperábamos estar aquí" precisó Sainz, que ocupa la novena plaza del Mundial, con 41 puntos./EFE