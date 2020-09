Ferrari estrenará pinta para su GP 1000 este fin de semana en La Toscana

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. En medio de una crisis de resultados, la escudería Ferrari celebrará su Gran Premio 1000 en la Fórmula 1, y la ocasión no se ha dejado pasar en el histórico equipo, que estrenará uniformes para sus pilotos y los carros que competirán este domingo en La Toscana serán adornados en similitud al primer vehículo con el que debutaron en la categoría, en 1950.

El gran premio número 1000 de la Scuderia Ferrari es un hito muy importante, por lo que debía ser conmemorado de manera especial”, dijo el vicepresidente de una de las empresas más importantes del automovilismo, Piero Ferrari, en declaraciones al departamento de prensa del equipo italiano.

“Por eso decidimos usar una decoración única en los coches para este evento en el Circuito de Mugello, con el SF1000 en el color burdeos visto por primera vez en el 125, el primer coche de carreras que llevó el nombre de Ferrari”, acotó el directivo.

Y agregó que los números utilizados por Sebastian Vettel y Charles Leclerc tendrán un aspecto que “evocará al pasado, dando la impresión de estar pintados a mano en la carrocería, mientras que los monos de los pilotos también irán a juego con el color del coche".

Con esto se busca dar tributo a un conjunto que ha ganado en la F1 en 16 ocasiones, siendo la última vez en 2008. Además de poseer otros 15 títulos en el ámbito de los pilotos individuales, con Kimi Raikkonen como último vencedor en 2007.

La primera vez que se vio al 'cavallino rampante' en pista, oficialmente en la mayor competición de la velocidad, fue en el GP de Mónaco hace 70 años. Allí Alberto Ascari, fallecido piloto italiano, consiguió un segundo lugar.

Este Gran Premio de la Toscana se correrá por primera vez en la historia del campeonato, en el circuito de Mugello, el cual muchas veces ha sido utilizado por la escudería como una pista privada.

Vettel y Leclerc opinan

Los conductores también estrenarán sus vestuarios honoríficos, quizás no con la mejor actualidad posible al no cosechar puntos en las últimas dos carreras, pero con la emoción de cambiar el rumbo y darle a Ferrari un digno recuerdo de tan histórica jornada.

“Es un gran honor conducir un Ferrari en lo que es el Gran Premio número 1000 para este, el servicio más largo de todos los equipos de Fórmula 1. Será aún más un placer celebrar este aniversario en el Circuito de Mugello”, expresó el alemán Vettel, quien no contuvo su emoción además por saber que habrá público en los graderíos, aunque sea en cantidades reducidas.

“Por primera vez esta temporada, se permitirá la entrada de algunos espectadores a las tribunas”, dijo el cuatro veces campeón de la F1, todas con la escudería Red Bull y quien no tiene asegurado su futuro al no renovar con el equipo de Maranello para el 2021.

En cambio, el joven Leclerc no puede aguardar por correr el vehículo y en esta pista. “No puedo esperar para estar en la pista en Mugello con Ferrari. El circuito es realmente hermoso y además de eso, estamos celebrando el GP 1000 de nuestro equipo en la Fórmula 1”.

En cuanto al circuito en sí, aseguró que “no es tan rápida como las dos últimas en las que hemos corrido, por lo que debería adaptarse un poco mejor a nuestro coche. Será importante aprovechar al máximo el tiempo de pista disponible, ya que no tenemos datos por los que empezar”.

Ambos esperan no decepcionar a los aficionados que podrán estar en tan importante cita. Acumulan 61 puntos en las ocho carreras anteriores, para ubicarse en la sexta posición en la tabla de constructores y no suman desde el séptimo lugar de Vettel en España.

Colofón: Mick recordará a su padre

Como piloto de la categoría Fórmula 2, el hijo de Michael Schumacher, del siete veces campeón del mundo y cinco en Ferrari dirá presente en la celebración y formará parte de las festividades al poder pilotear poco antes de la carrera el mismo carro con el que su padre se coronó por última vez en F1 hace 16 años.

Mick, quien viene de ganar en Monza la semana anterior y es segundo en su campeonato, abordará el F2004 y dará vueltas en el circuito, como otro de los actos protocolares. Una forma también de recordar a uno de los grandes pilotos que ha tenido la historia de Ferrari.

"Estoy realmente encantado de tener la oportunidad de volver a pilotar el icónico Ferrari F2004 de mi padre", dijo en Twitter el alemán de 21 años, quien nació poco antes de la hegemonía que instauró el "káiser" con este equipo entre 2000 y 2004.

I‘m really delighted to have the chance to drive the iconic Ferrari F2004 of my father again. Can‘t wait for Sunday in Mugello! @scuderiaferrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/bsvj8Vs7JF