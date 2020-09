Vettel: "Piensas que la cosa no puede ir a peor, pero va a peor"

Fórmula 1

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que se retiró por un problema de frenos en el Gran Premio de Italia, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en Monza que "piensas que la cosa no puede ir a peor, pero la cosa va a peor".



"Ya noté en la primera curva que había un problema con el conducto de frenos traseros, en la primera curva no frenaba el coche; estaba claro que había un problema, no sé por qué, pero en la primera curva se acabó todo", explicó al canal de televisión alemán RTL, después de abandonar en Monza, Vettel, cuádruple campeón mundial (2010-13, con Red Bull).



"Luego ya me salí del coche", añadió el alemán. "Pero ya en las vueltas de formación ya notamos que algo no iba bien", indicó el alemán, que el sábado ya había completado una floja actuación, al acabar la calificación en decimoséptimo lugar, el puesto con el que tomó la salida.



"No sé de verdad qué es lo que pasa; pero cuando piensas que la cosa no puede ir a peor, sigue yendo a peor", opinó el alemán tras retirarse en el templo de la velocidad, poco antes de que también quedara fuera de carrera, al accidentarse, su compañero monegasco Charles Leclerc.



"No es una situación frustrante, pero enerva", admitió Vettel, que en las primeras ocho carreras sólo ha podido sumar dieciséis puntos.



"Va a ser difícil, pero hay que seguir adelante. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo", explicó al canal de televisión RTL el cuádruple campeón mundial, al que el año que viene sustituirá en Ferrari el español Carlos Sainz. EFE